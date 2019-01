Omito um nome Para não sujar esta página

No dia 6 de fevereiro o Ceará começa a sua participação na Copa do Brasil. Enfrentará o Central no Estádio Lacerdão em Caruaru. Daí em diante, o Vozão trabalhará em três frentes: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Haja elenco! A Copa do Brasil, que há alguns anos já foi enxuta, hoje é a mais inchada de todas as competições chanceladas pela CBF. Presença de times dos mais variados lugares. São 91 no total. Alguns até conhecidos, outros nem tanto. Galvez do Acre, Sinop do Mato Grosso, URT de Minas Gerais, Real Ariquemes de Rondônia, e Avenida do Rio Grande do Sul são novidade no certame. A Copa do Brasil é como batalhão de fuzilamento: na primeira rajada já elimina 40 times. Depois ingressarão nas disputas os privilegiados que só começam nas fases posteriores, ou seja, os times vindos da Libertadores da América e de outras competições selecionadas pela própria CBF. Painel completo, agora é ir à luta. Em 1994 o Ceará fez belíssima campanha. Foi vice-campeão. Na decisão com o Grêmio foi prejudicado por um "árbitro" cujo nome aqui omito para não sujar está página.

Paciência

Quem será titular no Santos, Everson ou Vanderlei? Só o tempo dirá. Vanderlei chegou ao Santos em 2015. É bom goleiro. Everson terá de mostrar qualidade bem superior para suplantá-lo. De uma coisa tenho certeza: Everson jamais admitirá ficar como Bosco, ótimo goleiro ex-Fortaleza, que foi para o São Paulo sabendo que iria eternizar-se como suplente de Rogério Ceni. E assim ficou.

No ataque

As possibilidades de Arthur, ex-Ceará, atuar no time principal do Palmeiras são maiores. Na questão do goleiro, a posição é uma só, uma única vaga. Com relação aos atacantes as opções são maiores, máxime quando o treinador opta por escalar três atacantes na linha de frente.

Experiências

Para o jornalista Inácio Aguiar, Ceará e Fortaleza só alcançarão um perfil adequado para a Série A nacional quando o Campeonato Paulista for concluído. É que, pelas experiências passadas, vêm de lá as melhores oportunidades de negócios para suprir as carências nas mais diversificadas posições. Inácio tem suas razões.

PÍLULAS

Desafio. Há quem entenda que, nesta segunda fase do certame estadual, Ceará e Fortaleza darão as cartas. Teoricamente esse pensamento predomina. Tudo bem. Mas não duvidem do que Barbalha e Atlético possam aprontar. Apesar disso, será grande a surpresa se título estadual este ano for conquistado por um time do interior.

NA arbitragem cearense Carolina Romanholi tem registrado a marca de sua dedicação e talento. Além da beleza física, que chama a atenção de todos, é segura e competente no que faz em campo. Dela recebi um mimo que muito me agradou: uma moeda usado no toss (sorteio) antes do início dos jogos. Há muitos anos Romanholi é CBF/Assistente. Sucesso.