O talento dos homens do mar

Neste espaço que dedico aos grandes astros do futebol, de Pelé a Maradona, de Garrincha a Zidane, de Cruijff a Neymar, os de ontem e os de hoje, peço permissão ao leitor para escrever sobre outros astros que fazem do mar o cenário de suas vitórias. Gente humilde, pescadores no dia a dia, "pilotos" de jangada em dias de provas. Eles têm seus dribles, seus segredos. Descobrem nas ondas os melhores caminhos. Descobrem nos ventos os aliados para grandes vitórias. Narro regatas desde 2009, quando a TV Diário promoveu a retomada desse tipo de competição, após anos sem sua realização. Foi exatamente aí que conheci ídolos anônimos como os mestres Milton César (do Iguape), Eronildo Batista (da Sucatinga), Marco Aurélio, a dupla Elói e Paulinho, Raimundo Enésio, Suévio Andrade, Tales, Silvinho, Iranildo, Fabrício, Adriano, Juvenásio. Eles fazem no mar o malabarismo que os craques fazem nos campos de futebol. É sentimento. É arte. A regata acontece amanhã, às 10 horas, na enseada do Mucuripe. Amanhã também comemoro 10 anos nesse tipo de narração, onde descobri que o sorriso no pódio é igual em qualquer lugar do mundo.

Copa do Brasil

Já fui um defensor intransigente da Copa do Brasil, no tempo em que a competição não era inchada. Hoje é uma piada o time ser eliminado logo na primeira rodada, num único jogo, desde que atue em casa e empate a partida. Caso do Ferroviário que terá de ganhar do Corinthians. Se empatar estará fora da competição. Isso é lá critério.

Taça Brasil

Tive a oportunidade de acompanhar a Taça Brasil, da qual a Copa do Brasil é sucessora. Ora, na Taça Brasil o critério técnico predominava. Entravam apenas os campeões. Depois passaram a entrar os campeões e os vice-campeões. Mas era uma competição enxuta. E só definia o classificado após dois jogos, um em cada estádio dos concorrentes.

Dinheiro

A Copa do Brasil de hoje tem o apelo de elevadas cotas pagas aos participantes, cotas estas que aumentam de valor de etapa para etapa. A parte financeira compensa, mas questiono o modelo que inchou e os critérios que de uma só leva eliminam quarenta clubes. Queira Deus Ceará, Ferroviário, Atlético e Fortaleza possam alcançar seus objetivos.

A liga das Escolinhas Cearenses de Futebol realiza hoje, na Areninha do José Walter, a partir de 15h, as finais do Campeonato 2018 (sub 9, sub 11, sub 13 e sub 15). Agradeço ao Juninho Cearense a deferência. Ele há se esmerado, aperfeiçoando a cada ano a competição, visando a dar aos garotos o melhor proveito e qualidade.

A associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp) realiza neste sábado (15), às 15h, no Sesi Parangaba, a final da primeira edição do seu Campeonato de Futebol. Ao todo, 30 equipes de 18 empresas associadas participaram da competição que terá na final a disputa entre os times Startall Aço e CSP Crane.