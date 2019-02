O lance que merecia ter sido gol

O Fortaleza não precisou de esforços maiores para ganhar do Guarany no Junco em Sobral. Apesar do placar minguado, apenas 1 a 0, jamais o Leão foi incomodado pelo Bugre. O Tricolor de Aço poderia até ter construído um placar maior ainda no primeiro tempo. Além do gol que Ederson assinalou, foi ele também protagonista de dois momentos especiais. Num deles, mandou a bola na trave; num outro, o lance em que buscou encobrir o goleiro do Guarany, Dionantan. Neste, errou o cálculo, mas valeu a intenção. Teria sido um golaço, direto para a lista dos mais bonitos do certame. Entretanto, caprichosamente a bola foi pata fora. Ederson foi o destaque. Outro que também merece elogio especial é o volante Paulo Roberto. Até agora não sei a razão por que o Corinthians o liberou. Quanto ao Guarany, não produziu o que dele era esperado. O Bugre foi bem na vitória sobre Horizonte, quando Waldison estreou bem, marcando os dois gols da vitória sobralense. Ontem, o Guarany gerou apenas uma conclusão possível de gol. Muito pouco para um time que estava em casa, apoiado por sua torcida. A vitória do Fortaleza foi justa.

Exploração

Na quarta-feira, dia 6 de fevereiro, o Ceará classificou-se para a fase seguinte da Copa do Brasil ao empatar (1 x 1) com o Central em Caruaru. Sábado, dia 9 de fevereiro, ganhou do Altos (2 x 1) pela Copa do Nordeste. Já no dia 13, depois de amanhã, enfrenta o Horizonte pela segunda fase do certame cearense. Mesmo alternando as formações, o desgaste é inevitável. Exploração pura.

Inanição

Não creio que os campeonatos estaduais ainda sobrevivam por muitos anos. Já fui defensor intransigente dos "estaduais", mas me curvo diante das evidências. Quer queiram quer não, o baixo nível técnico está tirando o interesse do público, principalmente pela concorrência de outras competições de melhor nível. Vai ser extinto por inanição.

APARÊNCIAS

Quando o Altos tomou a goleada do Santos (1 x 7) no Albertão pela Copa do Brasil, imaginei que o Ceará passaria fácil por esse time piauiense no Castelão em jogo da Copa do Nordeste. Ledo engano. Ganhou apertado (2 x 1). Vejam como as aparências enganam.

O Ferroviário retoma a confiança, máxime após a bela apresentação no empate com o Corinthians no Paraná. Superou as oscilações mostradas no início do certame estadual. Goleou o Atlético na estreia de ambos na segunda fase do "estadual" e fez bonito em Londrina. Amanhã enfrenta o Floresta no Domingão.

De bela campanha na primeira fase do certame, onde ganhou o título invicto e a vaga na Copa do Brasil, o Barbalha caiu muito de produção nesta segunda fase do certame. Perdeu para o Fortaleza (3 x 1) e empatou (0 x 0) com o Atlético. Nem de longe lembra o time da primeira fase do campeonato. Incrível.