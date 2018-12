O caminho de volta ao topo

A categoria peso-pena do UFC deve ganhar um novo rumo com a vitória do campeão Max Holloway sobre Brian Ortega, no último fim de semana. E quem pode sair ganhando com isso é o "campeão do povo", José Aldo. O cenário é fácil de se entender. Dana White, presidente do Ultimate, já deixou claro que pretende promover Holloway na categoria de cima (leve), já que o havaiano praticamente limpou a divisão dos penas, tanto que venceu José Aldo duas vezes com dois nocautes brutais.

Com isso, o caminho estaria livre, novamente, para o manauara, que irá encarar outro brasileiro, Renato Moicano, no UFC Fortaleza, conforme apurou antecipadamente que o duelo está oficializado. Como Aldo é mais experiente que Moicano, que apesar de ser um lutador de alto nível não é o maior favorito neste duelo. Portanto, o pupilo de Dedé Pederneiras tem a faca e o queijo na mão, com todo o respeito por Renato Moicano, claro (que pode surpreender), para retomar o trono da divisão e reinar por mais algum tempo no topo da divisão dos penas, podendo até forçar Conor McGregor a uma revanche que seria um dos maiores apelos para 2019.

O próprio Max Holloway já deu a entender que está de mudança para os leves ao anunciar que José Aldo sempre será o maior lutador de todos os tempos da divisão.

Main event

Levando isso em conta, o duelo de Aldo e Moicano no UFC Fortaleza, no dia 2 de fevereiro, no CFO, ganha ainda mais força, a ponto de colocar uma pulga atrás da orelha da organização, que já definiu o main event na Capital cearense, com a revanche entre os pesos-galos Raphael Assunção e Marlon Moraes, que deve definir também o novo desafiante da categoria que tem TJ Dillashaw como atual campeão.

Não vamos ver incoerentes, pois um evento com José Aldo vende muito mais, embora os pesos-palhas sejam candidatos a próximos campeões da franquia. O fato é que Aldo e Moicano irão realmente fazer o co-main event, mas o que mais importa aos fãs é a presença do ex-campeão dos penas em Fortaleza.