No dia do Super Bowl, conheça mais sobre o futebol americano

A 53ª edição do SuperBowl, a grande final da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL), acontece hoje, a partir das 20h, em Atlanta, Georgia, nos Estados Unidos. A disputa vai ser entre o New England Patriots e o Los Angeles Rams. De um lado, a experiência de Tom Brady e Bill Belichick. Do outro, a jovialidade de Jared Goff e Sean McVay.

E como o futebol americano é um esporte com muitas regras que podem parecer difíceis, preparamos cinco dicas para você entender melhor o jogo e acompanhar com a galera sem temer passar vergonha.

O que é?

32 times compõem a NFL. Não existe acesso ou rebaixamento na Liga. Na temporada regular, uma espécie de 1ª fase, cada time joga 16 vezes. Os melhores ranqueados (com mais vitórias) vão avançando de fase até chegar ao SuperBowl, a grande decisão que, neste ano, acontece hoje.

Existem três tipos de pontuação mais comuns em um jogo: quando um jogador cruza a linha no fim do campo (endzone) com a bola em sua posse, é touchdown! Essa jogada vale seis pontos. Após o touchdown, o time escolhe entre ir para o extra-point (ponto extra) ou para a conversão de dois pontos. O mais comum é "ir para o chute", que vale um ponto. Quando uma equipe não consegue um touchdown, pode tentar um chute mais longo: o field goal. Esse chute vale três pontos. Pode não parecer muito, mas os field goals são muito importantes e costumam decidir várias partidas, o que mostra a competitividade da liga. Quando o cronômetro zera, ganha quem tiver mais pontos.

Tempo e espaço

O jogo é dividido em quatro tempos de 15 minutos e o cronômetro para toda vez que a bola sai pelas laterais do campo. Falando em laterais, o campo mede 109,73 metros de comprimento e 48,76 metros de largura. Para conquistar o território, cada time tem quatro chances (downs) para percorrer 10 jardas por vez. Conseguindo as dez jardas, a equipe ganha mais quatro tentativas e assim vai chegando perto da endzone.

O quarterback é o principal jogador de um time de futebol americano. Normalmente eles são os jogadores com maior salário, mais fãs e mais badalação. Tom Brady, quarterback dos Patriots, é para muitos, o melhor jogador de futebol americano de todos os tempos. Ele detém vários recordes do esporte, inclusive o de maior vencedor do SuperBowl (cinco vezes) e maior número de participações em um SuperBowl (oito vezes). Mas Brady não joga sozinho. Antes da partida, ele elogiou seus companheiros. "Estou contando com caras quando precisamos mais. E, obviamente, entrando nessa partida contra a melhor linha defensiva da Liga é um grande desafio".

Para quem torcer?

Os Patriots são, provavelmente, o time mais odiado da NFL. Como os próprios jogadores da franquia sempre declaram, "eles nos odeiam porque não são nós". O tal "ódio" se deve muito ao fato de Brady e companhia estarem sempre brigando pelo campeonato, mesmo com várias dificuldades que aparecem durante as campanhas. Mesmo assim, a "dinastia Brady" reúne muitos fãs todos os anos, seja pelos títulos ou pelos jogadores extremamente habilidosos.

No outro lado do campo, o time de Los Angeles, que há poucos anos era sediado em St. Louis, outra cidade dos Estados Unidos. Com uma ótima campanha em 2017, somada a campanha desse ano, os Rams vêm ganhando muitos admiradores nos Estados Unidos e no mundo também. Além disso, o time pode contar com uma ajudinha extra da torcida local: no penúltimo SuperBowl, entre o próprio Patriots e o Atlanta Falcons, Brady e companhia conseguiram se recuperar de um déficit enorme no placar, arrasando os Falcons. E o jogo de logo mais será justamente no estádio de quem? Dos Falcons! Já tem um time? O que importa é aproveitar os lances e jogadas espetaculares do SuperBowl!