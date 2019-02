Neymar se esquiva de polêmica

Neymar se esquivar da polêmica sobre ser o melhor jogador brasileiro pós-Pelé. Em vídeo, o atacante do Paris Saint-Germain (PSG) e da Seleção Brasileira ressaltou que a escolha "não faz sentido". "Cada um foi importante em algum momento", explicou.

A polêmica surgiu quando a revista Placar afirmou em sua última capa que Neymar é o melhor jogador brasileiro depois de Pelé. A discussão ganhou as redes sociais e os programas nos canais esportivos.

"Não vou colocar um primeiro (melhor) jogador brasileiro pós-Pelé. Para mim, todos são importantes. Cada um fez a sua história, cada um jogou de uma maneira diferente e cada um foi importante em algum momento", disse Neymar, em vídeo divulgado pelo DAZN, serviço de transmissão de jogos por streaming.

Para o atacante, é difícil escolher apenas um nome como o melhor depois de Pelé. "Tem nomes que sempre vão ficar marcados no mundo do futebol, como Ronaldo Fenômeno, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Zico. Enfim, se ficar falando aqui... Ainda tem o Rivaldo. Todos são jogadores que tiveram a sua importância".

Neymar, contudo, admitiu que poderia ser incluído nesta lista de nomes no futuro. "Pode ser que sim, pode ser que eu esteja entre eles. Modéstia à parte, venho fazendo a minha história, venho criando o que quero para mim. Tenho números que podem me colocar ali com eles, mas, como falei antes, cada um tem a sua importância", disse o atacante, que tem no currículo um título de Copa Libertadores e uma taça da Liga dos Campeões da Europa.

"Estou fazendo a minha história, ainda tenho 27 anos. Tenho alguns anos a mais de carreira. Quero fazer muito mais. Mas respeito muito quem já fez a sua história, respeito todos os jogadores que passaram pela Seleção Brasileira".