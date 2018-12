Nascido no Cumbuco, Carlos Mário é o reflexo de onde veio

Há muitos lugares no mundo convidativos a um bom velejo. Posso citar Havaí, Espanha, Marrocos, Bahamas, dentre outros. Mas, acredite, o Ceará é melhor que todos, porque o nosso diferencial está no conjunto de fatores reunidos. Temos praias lindas e paradisíacas, sol, vento, águas mornas, lagoas, mar calmo, mar com ondas confortáveis, deslocamento fácil, estrutura hoteleira convidativa, gastronomia das boas, povo acolhedor e geografia propícia. No 2º semestre (a alta temporada dos ventos, quando eles se tornam diários e intensos), você desfrutará de tudo sem erro.

E quando os velejadores chegam aqui, a primeira parada tende a ser o Cumbuco. Nas últimas duas décadas, o local viu o esporte chegar, sofreu para se estabelecer e hoje se firmou como um lugar que reúne condições perfeitas para o kite que costuma receber periodicamente os principais nomes do circuito mundial.

Mas, e a comunidade? Tem sido preparada ou capacitada para crescer com a demanda? A única certeza que podemos ter ao cruzar o Cumbuco, é de que o povo mais simples está fazendo o melhor.

A Lagoa do Cauípe, que é praticamente extensão do Cumbuco, é casa do tetra mundial Carlos Mário "Bebê". Filho de pescadores, ele é o exemplo de que temos potencial gigantesco para formar kitesurfistas. Seu tio, Bê, aprendeu a velejar com os primeiros estrangeiros do Cumbuco.

Foi ele quem ensinou aquele garoto a dar seus primeiros passos no esporte. Carlos Mário venceu sua primeira etapa em Mundial aos 15 anos.

Seu sonho é multiplicar talentos, gerando suporte social e educacional para crianças e adolescentes que, assim como ele, podem ter sua história transformada por viverem onde os melhores do mundo desejam estar para treinar.