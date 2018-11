Na próxima semana, o Ceará vai ser o palco do kitesurfe no mundo

O litoral cearense volta a ser o principal foco do kitesurfe mundial entre os dias 20 e 25 deste mês. Modalidade crescente entre os desportos aquáticos, o esporte com vela invade a Praia do Cumbuco, Na Região Metropolitana de Fortaleza, para definir o campeão mundial do Superkite Brasil, última etapa do World KiteBoarding Championships, torneio que reúne os principais nomes do kite internacional na categoria freestyle. Na Praia do Preá, no Município de Cruz, tem mais pipa no ar com o Ceará Kite Pro, entre os dias 20 e 24. Também com bastante competitividade em todos os dias de disputas.

No Cumbuco

Entre os mais de 50 profissionais que disputam o título de campeão mundial, está o cearense Carlos Mário "Bebê". Nascido e criado na Lagoa do Cauípe, no próprio Cumbuco, o atleta de 20 anos entra no mar buscando conquistar o tetracampeonato e faturar a taça dentro de casa após enfrentar provas em oito países, incluindo França, Espanha, Holanda, México e Turquia.

"A expectativa é boa. Peguei bastante confiança. Estou confiante para o tetra. Vou tentar estar 100% para o campeonato no Cumbuco", declarou o atleta.

Tendo conquistado a nota máxima do esporte na etapa do Marrocos, único atleta da história a obter o feito, Bebê fica com o título caso vença o Superkite Brasil.

Para isso, ele vai precisar contar com os bons ventos da região, conhecida como o "Paraíso" da modalidade. A Praia do Cumbuco, tomada por dunas e lagoas, também é um dos pilares do torneio, que realiza uma série de ações socioambientais visando à preservação da natureza local.

A programação também apresenta festas, mostra de danças e performances de artistas locais.

Praia do Preá

Iniciada no mesmo período, mas sendo finalizada um dia antes, a Praia do Preá é o cenário da penúltima etapa do Torneio Internacional de Strapless, modalidade em que os atletas realizam saltos aéreos em 360º.

O evento, intitulado Ceará Kite Pro, oferece 25 mil euros em prêmios e tem organização realizada pela GKA Kite-Surf World Tour.

Com apoio da Associação Brasileira de Kitesurf e da Federação Internacional de Vela, o torneio tem sede no Rancho do Peixe.

Entre os competidores, estão os cabo-verdianos Airton Cozzolino, Matchu Lopes e Mitu Monteiro. Entre os brasileiros, os destaques são Sebastian Ribeiro e Pedro Matos.