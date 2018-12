Fulano renovou. Beltrano renovou. Sicrano renovou. Neste mês de dezembro é natural que expedientes assim aconteçam em todos os clubes. Algumas renovações já esperadas. Outras, nem tanto. Mas uma verdade cristalina mostra o menor poder aquisitivo do futebol cearense: foram embora os dois mais importantes jogadores da atual temporada futebolística: Gustavo Henrique e Arthur Cabral. No instante em que isso se concretizou, logo veio a preocupação natural de alvinegros e tricolores: quem trazer para o lugar deles? Quem com o mesmo grau de proficiência? Onde buscar neste gigante deitado eternamente em berço esplêndido? Está difícil. Os produtos caseiros ficam limitados a uma ou duas revelações por ano. E olhe lá. Aliás, já há quem questione a proporcionalidade entre as aplicações financeiras nas bases e o retorno nos profissionais. Renovar com os jogadores da faixa intermediária é muito fácil. Difícil é manter os ídolos. Estes são cercados por empresários e clubes. A valorização aumenta a cotação e os clubes locais não têm como arcar com as despesas de suas permanências. Na onda das renovações, nada há de novo debaixo do sol.

Goleiros

A posição em que o atleta atua tem tudo a ver com a maior ou menor possibilidade de sua renovação. Como disse, é difícil renovar com ídolo, máxime se centroavante goleador. Caso de Gustavo e Arthur, aqui já nomeados. Se, porém, o ídolo é goleiro, torna-se mais fácil o acordo para renovação. Não por acaso permaneceram aqui Everson e Marcelo Boeck.

Melhor do Brasil

Há bons goleiros no Brasil. Acompanhei jogos dos grandes times e posso citar dois goleiros que me chamaram mais atenção: Cássio Ramos, do Corinthians, e Marcelo Grohe, do Grêmio. Nenhum deles, porém, fez melhor campeonato brasileiro que Everson, do Ceará. A rigor, se prevalecesse o desempenho durante todo o certame, Everson há muito já merecia ter sido convocado por Tite para a Seleção Brasileira.

Estádios

O Campeonato Cearense de 2019 já começa em janeiro. É hora de cobrar as vistorias e os alvarás, visando a evitar os contratempos acontecidos em anos anteriores, quando deixaram tudo para as últimas horas. O que se viu foi a interdição de vários estádios.

No Brasil, há coisas que você só acredita porque estão aí à vista de todos. Como se constrói um CFO, complexo esportivo gigantesco, moderno, com o que há de melhor e mais avançado no mundo, sem que se tenha cumprindo rigorosamente todas as formalidades legais exigidas. Aí, só depois da obra pronta, questionam? Inacreditável

Uma camisa do ceará (autografada pelo elenco e comissão técnica), usada na campanha 2018 da Serie A do Campeonato Brasileiro, será leiloada no sábado (8), durante Leilão Filantrópico de Obras de Arte Amigos em Ação no Hotel Gran Marquise. Lances, a partir de R$ 300,00, pelo telefone (85) 3466.4303 ou por meio do site da Montenegro Leilões