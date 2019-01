Minotauro faz aulão para alunos de academias de Fortaleza

Fortaleza é a capital nordestina do UFC e está mais do que preparada para receber um novo combate em casa, segundo Rodrigo Minotauro, embaixador do Ultimate no Brasil. O atleta está na cidade já para a luta de sábado (2) e deu início à programação do evento ontem (27) com um aulão social no Centro de Formação Olímpica (CFO).

O evento reuniu 300 alunos de diferentes academias de artes marciais para combinar arrecadação de alimentos com a divulgação do UFC Fortaleza. Na ocasião, Minotauro ensinou golpes de artes marciais. Quem aproveitou essa oportunidade foi Cícero Lopes "Bala", atleta da equipe Nova União Ceará.

"Foi a primeira vez que vi o Minotauro, um momento único de conseguir fazer uma posição com o mestre. Sou fã dele e isso foi muito gratificante para mim", comenta.

Quem desfrutou do momento, inclusive como parceiro de luta nas demonstrações de posições, foi Guilherme Santos, líder da Nova União Ceará.

"Conheço o Minotauro desde quando ele era faixa azul. Foi um momento único, honra e prazer, estar em um evento desse com um ídolo da gente. Eu sou fã do Minotauro. E poder ajudar, foi muito legal", destaca.

Solidariedade

O UFC, desde o último dia 14, promove a troca de 1 kg de alimento por um ingresso para a cerimônia de pesagem. Até ontem somaram 3 mil toneladas, meta antes estipulada para recebimento total. O evento ainda dispõe de 2 mil ingressos para troca até sexta (1º), quando será realizada a pesagem a partir das 15 horas, no CFO.

O total arrecadado será entregue a quatro instituições da cidade: IAPS, ICOP, Edisca e Sampaio Dojo, na própria sexta. Completando a ação social, amanhã (29) tem aula promovida por Minotauro às crianças do Instituto de Assistência e Proteção Social (IAPS).

Plateia

Do card preliminar ao principal, Minotauro adianta que vale a presença em peso do cearense no próximo sábado (2). "Está bem completinho, tem motivo de sobra para vir. Com grandes ídolos, como Demian Maia, com atletas novos, é um mix bonito", pontua. Além dele, Minotauro destaca o embate peso-pena José Aldo e Renato Moicano, como outra disputa que compensa ver de perto. "José Aldo é um dos maiores ídolos da atualidade e vai lutar aqui, a gente tem que prestigiar, é um cara que sempre está lutando em Las Vegas, em outros países", acrescenta.

Depois desta terceira edição do UFC Fortaleza, a capital pode esperar ser lugar cativo para outras parcerias da organização. "Claro. Aqui tem um estádio que abraça, um público que ama arte marcial, bons lutadores e o CFO, que é um dos maiores centros de formação do Brasil. O UFC está sempre feliz em estar em um lugar bonito como este", enfatiza Rodrigo Minotauro.