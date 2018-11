Mikaili Sol, a Mika, é tetracampeã mundial júnior de kitesurfe

De longe, apenas mais uma garota com os amigos na praia. Olhar e carisma não negam a pouca idade da loirinha bronzeada que conversava com todos e não parava quieta um minuto sequer. Ao ver nossa reportagem, enfim, a apresentação: "Oi, eu sou Mikaili Sol. Vocês vieram me ver velejar?".

Natural da Vila do Preá, no litoral cearense, a jovem ainda pouco conhecida no Estado carrega um dos maiores currículos da história do kitesurfe. Tetracampeã mundial na categoria júnior e atleta mais jovem a vencer uma prova profissional, Mika, como é carinhosamente chamada, é uma das competidoras do Superkite Brasil - última etapa do circuito WKL.

Disputada na Praia do Cumbuco, a 40 km de Fortaleza, a prova vai consagrar o novo campeão do esporte na modalidade no próximo domingo (25). A façanha pode ser inédita para Sol, que mal sabe o tamanho do feito que está prestes a realizar. O esporte não é trabalho, ainda é diversão.

"Desde que eu era pequena, nunca consegui ficar parada, sempre precisava estar fazendo alguma coisa. Gostava de comer, andar de cavalo, mas agora eu coloco essa energia dentro do kite e faço minhas manobras com isso. Quando estou no mar, não penso em nada", relatou.

Influência

Filha de kitesurfista cearense com ginasta norte-americana, Mika foi criada viajando o mundo com os pais, sempre dividindo a escola com as duas horas de treino diárias. Morando à beira do mar, o sonho de velejar surgiu aos três anos de idade, mas os pais só a deixaram praticar aos oito.

Incentivada a fazer exercícios desde cedo, a atual temporada a reservou o título de atleta mais completa do circuito, um sinal para quem pode sonhar mais alto, assim como os movimentos que a pipa proporciona. Líder do ranking mundial após vencer as etapas no Marrocos e Turquia, a cearense está pronta para escrever o nome na história.

"Eu só queria ficar entre os três primeiros, mas estava treinando muito. Quando ganhei a primeira prova, pensei que realmente podia vencer e foquei. No final, eu era a primeira colocada do mundo. É o meu sonho desde pequena, ser campeã mundial em alguma coisa", avaliou.

Futuro promissor

Quando os primeiros troféus começaram a encher a sala de Mikaili, a rotina de treinos foi intensificada. A família então investiu tudo na carreira promissora, contratando o suíço Fabio Ingrosso para lapidar a nova joia do kite. Hexacampeão no esporte e há três anos acompanhando a evolução da atleta, o treinador não tem dúvidas de que a cearense será o auge da modalidade por muito tempo.

"Mika vai dominar o mundo. Só precisa ter cabeça e seguir treinando porque já tem um nível muito alto. Ela é muito jovem, uma menina, mas já figura entre as melhores".