Mensagens de luto e apoio às famílias das vítimas de incêndio se multiplicam

As manifestações para declarar luto e apoio aos familiares das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, se multiplicaram pela internet. A comoção mundial repetiu a onda de solidariedade vista em outra tragédia brasileira, há duas semanas, o rompimento da barragem de Brumadinho (MG).

O atacante Vinícius Júnior, de 18 anos, do Real Madrid e formado nas categorias de base do Flamengo, lamentou. "Que notícia triste! Oremos por todos! Força, força e força", tuitou. "Só de lembrar as noites e dias que passei no CT, é de arrepiar. Ainda sem acreditar, mas em oração por todos! Que Deus abençoe a família de cada um!", escreveu.

Pelé manifestou solidariedade em sua conta no Twitter. "Meu dia começou com as notícias sobre o incêndio no CT do Flamengo - um lugar onde jovens perseguem seus sonhos. É um dia muito triste para o futebol brasileiro", disse.

Neymar, atacante do Paris Saint-German, publicou no Instagram uma imagem do escudo do Flamengo sobre um fundo preto com a mensagem: "Meus sentimentos".

"Estamos em choque com o trágico incêndio no Ninho do Urubu", afirmou o Corinthians no Twitter. "Tristeza muito grande, meus pêsames e sinceros sentimentos a todos familiares e a nação rubro-negra", afirmou Ronaldinho.

"Passei praticamente minha infância inteira morando em alojamento em busca do meu sonho. Meus sinceros sentimentos aos familiares", afirmou Denilson, 41.

"Essa é a maior tragédia pela qual o clube já passou nos 123 anos de sua existência, com a perda dessas pessoas", se manifestou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landin.

#ForçaFlamengo

Além do mundo do futebol, personalidades também usaram as redes sociais para publicar mensagens com imagens do escudo do time rubro-negro e com a hashtag #ForçaFlamengo. "O dia mais triste na história da nação rubro-negra. Uma tragédia humana. Ainda em choque, deixo todo meu amor para a família das vítimas", afirmou o ator Pedro Neschling, 36.

Políticos também se manifestaram. Em nota, o presidente Jair Bolsonaro se solidarizou com "a dor dos familiares neste momento de luto". Já o vice Hamilton Mourão, torcedor do Flamengo, se declarou "profundamente triste". "Como torcedor e esportista, solidarizo-me com as famílias, o clube e a nação rubro-negro".

Procuradora-geral da República, Raquel Dodge disse que o Brasil passa por uma "sucessão de fatos e desastres evitáveis" e "preveníveis".

"Que Deus os receba e abençoe", disse o governador do Rio, Wilson Witzel, que decretou luto de três dias. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, também decretou luto.

Já o Cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, pediu "que Deus acolha em sua infinita misericórdia" as vítimas. A mídia internacional também destacou. O jornal americano "New York Times" chegou a disparar um alerta digital aos seus seguidores.

Relatos no Instagram

@CBF_futebol

O futebol brasileiro se une em solidariedade às vítimas dessa tragédia #ForçaFlamengo

@Zico

Que se apure tudo, pois uma tragédia dessas não pode passar em branco. Vidas se foram

@Leomessi

Nossos pensamentos estão com os torcedores do Flamengo e com as famílias das vítimas

@Cristiano

Profundamente triste. Os meus sentimento