Mata-mata apenas na fase final

A Copa do Nordeste, já em andamento, chama a atenção porque nas suas três etapas iniciais, em nenhuma há o mata-mata. Na primeira fase, com 16 times, jogos dos integrantes de um grupo contra os do outro grupo, só de ida. Classificam-se oito clubes, quatro de cada. Na segunda e terceira fases, definição em um único jogo. Portanto, tudo enxuto. Reduzida então a margem de erro. Para Ceará e Fortaleza, que estrearam com vitórias, as possibilidades são boas. A fase inicial compreende apenas oito rodadas. Sem jogos de volta, as chances de recuperação tornam-se mais difíceis. É o caso do Vitória que ainda não venceu. Só empatou em duas rodadas. Deixou de ganhar seis pontos. Isso poderá fazer enorme diferença. Há quem já aponte Fortaleza e Ceará como favoritos. É cedo ainda, gente. Muito cedo. Nas três etapas sem mata-mata a configuração é outra. Os times têm de buscar a vitória. Assim, certamente ampliarão os riscos que em outras condições não correriam. No atual modelo, ficar atrás é suicídio. Empate não é ganhar um ponto: é deixar de ganhar dois. Só na quarta fase, a da decisão, aí vem o mata-mata. A meu ver, totalmente descartável.

Sensação

Hoje, no Romeirão, Barbalha x Floresta. Depois que Barbalha ganhou do até então líder Atlético, assumiu a condição de sensação do certame. Pena não atuar no "Inaldão" em razão das condições inadequadas. Ainda bem na vizinha Juazeiro do Norte a irmandade permite ao Cariri manter-se unido tendo o Romeirão como cenário.

Contratações

Fortaleza e Ceará contrataram muita gente. No Fortaleza, Juan Quintero, Gabriel Dias, Santiago Romero, Matheus Alessandro, Pedro Junior, Madson, Patrick, Diego Ferreira, Junior Santos, Felipe Alves. No Ceará, João Paulo, Chico, Willie, Willian Oliveira, Fernando Sobral, Victor Feijão, Matheus Matias, Felipe Baxola, Cristovam. Tomara dê certo.

Atletismo

Amanhã, às 14 horas, no auditório da Sesport, premiação dos vencedores nas categorias sub-16, sub-18, sub-20 e adultos. Premiação aos vencedores do decatlo, heptatlo, pentatlo (masculino e feminino). Também a premiação dos atletas que ganharam medalhas em campeonatos brasileiros realizados pela CBAT em 2018.

SABER

O técnico marcelo Chamusca, ex-Ceará, tem tido algumas dificuldades no Vitória. Apesar do nome do time, até aqui não conseguiu ganhar na Copa do Nordeste. Empatou (1 x 1) na estreia diante do CSA no Estádio Rei Pelé em Alagoas e empatou (1 x 1) com o Moto Clube no Estádio Barradão em Salvador. Começo difícil para Chamusca em sua terra.

Marta, a melhor do mundo seis vezes no futebol feminino, terá nova chance de tentar o título mundial pela Seleção Brasileira. A Copa será na França. Ela merece esse título. Lamento que no futebol masculino craques famosos passaram sem título mundial pela seleção de seus países: Zico, Roberto Dinamite, Cruyff, Di Stéfano, Puskas, Leônidas da Silva...