Marcelo Paz não dá garantias de permanência de Marcinho

O Fortaleza vai encerrar o ano de 2018 com baixas no seu ataque, na remontagem para o ano de 2019. O presidente do clube, Marcelo Paz, deu entrevista, ontem, com poucas novidades sobre reforços e desmentiu contratações caras.

O artilheiro Gustavo já foi devolvido ao Corinthians. Não houve manifestação da diretoria sobre a permanência de jogadores como Wilson e Rodolfo. Agora, o presidente Marcelo Paz disse que o Inter pode tirar Marcinho do Leão em qualquer momento.

"O Marcinho tem contrato de empréstimo até abril, mas o que se fala é que o Inter vai pedir de volta. Ele vai solicitar a devolução só em janeiro. É a informação extraoficial. A gente contaria com ele, mas o Inter tem a prerrogativa, o contrato permite que o peça de volta em qualquer momento. Se for confirmada essa informação, que a gente obteve com algumas pessoas ligadas ao Inter, ele deve voltar para o clube de origem em janeiro", disse Paz.

Rinaldo

Na entrevista coletiva, não houve novidades, porém Marcelo Paz apresentou o atacante Rinaldo como novo funcionário do clube, na condição de captador de reforços para a base e possível atleta do Leão na Taça Fares Lopes de 2019.