Manutenção do elenco é a chave do Ceará

A cada fim de temporada, os clubes já começam a planejar seus elencos para o ano seguinte. E como é de praxe nos grandes clubes, as renovações de contrato acontecem em velocidade maior que as novas contratações, que só devem ser confirmadas oficialmente na primeira quinzena de dezembro. No caso do Ceará, segundo o gerente de futebol Marcelo Segurado, manter uma base forte para 2019 é a receita do sucesso, que deu certo nas duas temporadas anteriores.

Com as renovações de Ricardinho, Juninho Quixadá na última terça-feira, e ontem, do zagueiro Tiago Alves, já são 16 remanescentes garantidos para 2019. Entre eles, titulares como Everson, Luiz Otávio, Felipe Jonatan, Richardson e Edinho. O clube ainda negocia para manter Fernando Henrique, Eduardo Brock, Calyson, João Lucas, Samuel Xavier, Wescley e Leandro Carvalho, podendo chegar até 22 remanescentes.

"Mantivemos uma base para iniciar 2018, com jogadores identificados com o Ceará, com DNA do clube, e vimos todos imbuídos no objetivo de manter o Ceará na Série A. Para 2019, vamos manter mais uma vez uma base forte e sair em busca de jogadores com este perfil, com o comprometimento e jogando com a garra que a torcida quer. O forte do Ceará será mais uma vez uma base sólida, um conjunto. Tudo isso facilitado com a permanência do Lisca, pelo modelo de jogo", disse ele.

Lista

Sobre reforços, Segurado esclareceu que Lisca já deixou uma lista de nomes para a diretoria contratar.

"Trabalharemos com 32 jogadores, incluindo os goleiros. Queremos dar ao Lisca dois times para suportar todas as competições. Ele deixou uma lista, uma relação de jogadores. Estamos trabalhando com estes nomes. Caso um ou outro não dê certo, entraremos em contato com ele para que a decisão seja tomada em comum acordo com o Robinson e comigo", finalizou ele.