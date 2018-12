Mais um título para fechar o ano

Que centenário este do Fortaleza! Quando se pensava que o ano havia terminado com a apoteótica ascensão e comemoração do título da Série B nacional, eis que a garotada Sub-20 resolveu acrescentar mais uma coroa de louros ou coroa triunfal entre as tantas glórias conquistadas pelo clube: Sub-20 campeão do Nordeste. Campeão com méritos na decisão diante do Bahia. Sub-20 é futuro. Os jogadores Sub-20 estão no desabrochar da carreira, alimentados por sonhos diversos. O primeiro é alcançar uma vaga no time principal. O segundo é ganhar espaços na vitrine, visando aos grandes clubes brasileiros. Poucos conseguem o estrelato nacional, mas é possível. O ano 2018 foi por demais gratificante para os tricolores. Exceto o insucesso no certame estadual, o Leão se deu bem em todos os outros segmentos. Ganhou até um longa metragem que transpôs para as telas uma das mais ricas e brilhantes histórias do futebol nordestino. Agora é projetar 2019. A excelente experiência adquirida na ascensão da Série C para a Série B e da Série B para a Série A, tudo em dois anos, gera a expectativa de novos títulos. Provavelmente é o que vai acontecer.

Campeonato Estadual

Sempre fui defensor intransigente dos campeonatos estaduais porque representam a origem de tudo. Foi pelos "estaduais" que o Brasil avançou no mundo do futebol, máxime os certames carioca e paulista nas décadas de 1930 e 1940. Nas duas décadas seguintes, a época de ouro.

Fracasso

Reconheço que os certames estaduais foram sufocados por outras competições de maior apelo coletivo. Nos últimos anos os "estaduais" são sobreviventes de um naufrágio que levou para o fundo a viabilidade financeira e deixou comprometida a exequibilidade do próprio certame. Hoje, já não sei se conseguirá oxigênio para mais um ano. Esse tipo de disputa está nos estertores.

Fim de linha

À vista de todos o emagrecimento dos campeonatos estaduais. Definha ano a ano. O processo de inanição parece ser proposital por parte dos que defendem a sua extinção. Os próprios clubes grandes já não demonstram tanto interesse em disputá-los. Os coveiros estão com as pás à espera apenas do último ato.

Enquanto a interiorização do futebol cearense anda comprometida, a projeção nacional, por mais paradoxal que pareça, alcançou patamar jamais visto. Com dois times cearenses na Série A nacional, nosso estado supera a representação de Pernambuco e da Bahia. Resta saber se conseguirá manter os dois em cima.

A interiorização, que há alguns anos esteve forte no futebol cearense, hoje perde consistência. Não sei quantos municípios quedaram após disputarem a primeira divisão. Lembro de Limoeiro do Norte, Russas, Boa Viagem, Trairi, Crateús, Itapajé, Uruburetama, Portuguesa (Crato) e Quixadá. Enfraqueceu.