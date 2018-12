Lutadores do UFC Fortaleza participam de sessão de fotos e autógrafos

Os fãs do MMA terão uma oportunidade ímpar nesta terça-feira (11) com os protagonistas da próxima edição do UFC Fortaleza. Rodrigo Minotauro, embaixador do Ultimate no Brasil, e os lutadores Raphael Assunção e Marlon Moraes, participam de duas sessões de fotos e autógrafos, na loja oficial do evento, no Shopping Iguatemi, em Fortaleza.

A primeira sessão ocorrerá às 13h30 e terá a presença de Marlon Moraes, Nº 4 na categoria peso-galo, e Rodrigo Minotauro. O embaixador do UFC no Brasil retorna para a segunda sessão, às 19 horas, dessa vez ao lado de Raphael Assunção, que ocupa a 3ª posição no ranking da divisão.

Na oportunidade, o público também poderá comprar ingressos para o evento, que será realizado no dia 2 de fevereiro, no Centro de Formação Olímpica (CFO). Os preços dos bilhetes partem de R$ 75 (meia). A exemplo do que aconteceu nas duas últimas edições, a expectativa é de casa cheia para prestigiar o primeiro evento da organização em solo brasileiro no próximo ano.

Nesta terça-feira (11), Fortaleza sedia o primeiro evento preparatório para o UFC Fortaleza, em fevereiro de 2019. Estarão presentes, Rodrigo Minotauro, Raphael Assunção e Marlon Moraes

+

Serviço:

Sessão de fotos e autógrafos com Raphael Assunção, Marlon Moraes e Rodrigo Minotauro

Data:

Terça-feira, 11 de dezembro

Local:

Loja oficial do UFC no Shopping Iguatemi

Endereço: Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85. Edson Queiroz, Fortaleza-CE)