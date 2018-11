A história de 100 anos do Fortaleza Esporte Clube será retratada em filme, a ser exibido a partir do dia 6 de dezembro, em 10 cidades do Estado do Ceará e uma de São Paulo. O longa-metragem tem a direção de cineastas renomados, como Glauber Filho, Valdo Siqueira e Tibico Brasil e é produzido e distribuído pela Estação Luz Filmes e co-produzido pela Black Jack Films.

O filme volta ao passado para registrar as versões da fundação do Fortaleza, abordando a criação do Stella Foot-Ball Club, um dos primeiros clubes de futebol cearense, no ano de 1912, que é o precursor do Fortaleza, pois foi fundado pelos mesmos dirigentes que instituíram o Leão do Pici. Quando o Stella fechou, o comerciante e desportista Alcides Santos tratou de alicerçar o Fortaleza Esporte Clube.

Os cineastas mergulharam fundo na história do clube, ouvindo ex-dirigentes, funcionários, atletas, jornalistas, torcedores,jogadores, etc. O Longa também consta de imagens de arquivo de audiovisuais, fotografias e matérias jornalísticas. O filme terá 72 minutos de duração.

SERVIÇO:

"Meu Tricolor de Aço”

Lançamento: 06/12/2018

Locais: em pelo menos 10 cidades do Ceará e 01 cidade em São Paulo