Lisca tem renovação oficializada e fala sobre reforços no Vovô

Com acerto verbal já anunciado desde o fim da Série A, no último dia 2 de dezembro, após o empate contra o Vasco, na Arena Castelão, técnico Lisca assinou ontem renovação de contrato com o Ceará para 2019.

"(O ano de) 2019 já começou. Estamos trabalhando muito na prospecção para o próximo ano. A manutenção da base, que é muito importante, e a chegada de jogadores pontuais, que possam nos ajudar muito, para crescermos cada vez mais, nos consolidarmos no cenário nacional e conquistarmos os títulos que a gente tanto sonha", disse o técnico, que teve sua prorrogação contratual anunciada nas redes sociais do clube.

Lisca esteve no clube na última terça-feira para assinar o contrato e alinhavar o andamento das negociações por reforços, nos quais são definidos por ele, o presidente do Vovô, Robinson de Castro, e o gerente de futebol, Marcelo Segurado.

Sobre reforços, o treinador expôs alguns nomes próximos de um acerto em uma "sabatina" de torcedores alvinegros em um grupo do WhatsApp criado para uma "entrevista". Sempre solícito e transparente com a torcida que o idolatra, o treinador não fugiu das indagações, abrindo o jogo sobre nomes a serem contratados. Entre os nomes, um velho conhecido da torcida, o meia Lima, do Grêmio, ídolo após a campanha de acesso para a Série A em 2017 e jogadores já "ventilados", como o atacante Leandro Pereira, da Chapecoense.

"Estou muito participativo nessa montagem (do elenco). Lucas Fernandes (Vitória), Giovanni (Goiás), Leandro Pereira (Chapecoense), Léo Ceará (Vitória), Lima (Grêmio). Com alguns deles nós estamos conversando e um ou dois já estão encaminhados", disse o comandante do time de Porangabuçu.

Em outra resposta, o treinador admitiu que um lateral-esquerdo está próximo de um acerto.

"Estamos trazendo um nome para a lateral-esquerda. Não posso revelar, mas vocês vão gostar. Um jogador de alto nível, não estava no Brasil. Espero que amanhã (ontem), ele seja anunciado", informou o técnico. Especula-se que o atleta que vinha atuando fora do País seja Cristovam. O lateral estava no Suwon Bluewings, da Coreia do Sul, e trabalhou com o treinador no Paraná Clube, no ano passado.

Velhos conhecidos

Sobre outro lateral, Lisca ainda acredita na permanência de Samuel Xavier, vinculado ao Sport. "Ele (Samuel Xavier) não quer permanecer no Sport, não vai permanecer. A gente está pensando em dar uma valorizada para ele dar sequência junto com o lateral-direito que a gente está trazendo", finalizou.

Outra revelação feita por Lisca foi sobre o retorno de Felipe, meia que jogou a Série B pelo clube em 2016 e nutre um carinho pelo Ceará até hoje. "O Felipe 'Baixola', eu quero ele aqui com a camisa 10 e ele escolhe onde vai jogar. Ele é diferenciado, tem uma ótima relação comigo e com o Robinson", comentou sobre o meia que atualmente joga no Sanfrecce Hiroshima.