Leão, Vovô e Horizonte representam o Estado na Copinha

O ano de 2019 começa com a maior competição das categorias de base do País, com os dois maiores clubes do Estado, Ceará e Fortaleza jogando com seus garotos do sub-20, mais uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Horizonte, em parceria com o Aliança/CE, também participa. Será a 50ª edição da competição, que contará com 128 clubes e disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro.

O torneio terá 128 equipes, divididas em 32 grupos. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para a segunda fase. A partir daí, o certame passa a ser disputado no sistema de mata-mata, com jogo único.

Nenhum clube cearense venceu o torneio, mas já participam com frequência. O Leão que chegou às quartas de finais (5ª Fase) em 2008 vai para a sua 15ª participação, enquanto o Vovô, joga sua 11ª, com sua melhor campanha a 13ª colocação chegando até a 4ª Fase. Em 2018, Vovô e Leão fizeram campanhas distintas.

Enquanto o 'Vovozinho' foi líder do Grupo 25 com 7 pontos e caiu na 2ª Fase para o Água Santa, o Leãozinho foi eliminado na 1ª Fase, vencendo apenas uma partida na 1ª Fase no Grupo 19.

O Alvinegro está no Grupo 1, em Andradina, e encara o Ceilândia/DF na estreia, no dia 3 de janeiro, às 15h. Completando a chave, o Ceará enfrenta a Ponte Preta/SP no dia 6 às 15h e Andradina, time sede do grupo, no dia 9, também às 15 horas.

Já o Tricolor está no Grupo 19, sediado em Indaiatuba, e estreia no dia 3 de janeiro, às 15h, contra o Queimadense/PB. As outras duas equipes da chave são Sertãozinho/SP e Primavera/SP.



Com moral

Atual campeão da Copa do Nordeste Sub-20, Leão tenta recuperar prestígio dentro da maior competição de base do país. Em janeiro de 2018, a garotada tricolor decepcionou mais uma vez no principal desafio que teve pela frente na temporada. Sequer passou da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo quinto ano seguido. Pouco para a expectativa de todos no clube. Agora, depois de uma renovação no grupo, disputa a edição de número a promessa de uma campanha relevante foi atualizada.

"Você trabalha sempre pensando em títulos, seja qual for a competição. Eu não poderia jamais dizer que não tenho a esperança de ganhar a Copa São Paulo. Tenho sim. Sabemos da dificuldade, mas nós acreditamos nisso. Fora isso, tem a melhor participação, que foi chegar às quartas de finais (em 2008), passar de três fases. Isso já serve de referencial, ter uma meta. A meta, a priori, é passar de fase. E aí, de fase em fase, procurar fazer bons jogos ", revelou o treinador.

Alguns atletas da equipe já treinaram no time do técnico Rogério Ceni. Os mais experientes são o zagueiro Guilherme e o atacante Vitor Jacaré, que chegou a marcar gol em um jogo-treino do profissional no início deste ano, diante do Juazeiro. Já os goleiros Kennedy e o volante Wilker foram grandes destaques na conquista regional.

O próprio treinador chegou ao Fortaleza Esporte Clube para trabalhar na escolinha de futebol, em 2013. Filho do ídolo Erandy Pereira Montenegro, dirigiu também os times sub-13 e sub-17. Aos 44 anos, terá a missão mais importante na base do clube.



Recomeço

Formado por atletas com até 19 anos, o grupo do Ceará espera manter o bom retrospecto na Copinha, embora os resultados em outras competições das categorias de base não tenham sido os esperados. Por isso, com um grupo reformulado mas testado na Taça Fares Lopes e Copa do Nordeste Sub-20, o técnico Luiz Felipe Santos espera evolução. “A preparação começou há quatro meses e o grupo vem mesclado de jogadores que permaneceram e que foram contratados este ano. Pele preparação que fizemos, jogando competições locais e nacionais temos grandes chances de ir longe, mesmo sabendo que a Copa São Paulo tem grande nível. Nosso primeiro objetivo é fazer uma grande estreia e passar da 1ª Fase”.

O lateral-esquerdo Matheus Farias é uma das apostas do Ceará para a Copinha Thiago Gadelha

Em seguida, Luiz declarou que o Ceará busca revelar jogadores para o profissional, como fez nas últimas temporadas com o volante Raul, o lateral-esquerdo Felipe Jonantan e o atacante Arthur.

“O trabalho do toda comissão técnica de toda equipe de base é sim formar muitos atletas. Evidentemente, o Ceará por ser uma equipe grande e de muita tradição no futebol brasileiro, esse é sempre o nosso objetivo”.

Os destaques do time alvinegro são o lateral-esquerdo Matheus Farias, o zagueiro Igor e os atacantes Eduardo e Rick, todos já tendo treinado com Lisca no profissionais. “Tivemos um ano difícil em termos de resultados e a Copa São Paulo ganha um peso ainda maior. Cabe a nós nos unirmos ainda mais e nos fecharmos como equipe. Queremos surpreender. Temos que fazer uma grande competição para buscarmos um lugar no time profissional do Ceará. Vamos ter uma atitude de time grande, como é o Ceará, queremos chegar longe, quem sabe chegar na final”, declarou o lateral-esquerdo Matheus Farias.



Estreia

Estreante na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Horizonte trilha caminhos de vitórias nas categorias de base. Após conquistar o Campeonato Cearense Sub-20, o primeiro desafio da equipe em 2019 é o confronto diante do Botafogo/RJ pelo Grupo 9 do torneio nacional. A partida será disputada na quinta-feira (3), às 17h, no município de Franca/SP.

Para a montagem do elenco, a diretoria do Galo do Tabuleiro apostou na mescla entre jovens estreantes e experientes na competição.

Estreante na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Horizonte trilha caminhos de vitórias nas categorias de base. José Leomar

O time agregou parte dos atletas do Aliança, clube cearense que disputou a Copa SP em 2018. Peça-chave no elenco campeão do estadual sub-20, Vinícius Rodrigues, de 19 anos, promete ser uma das estrelas do time.

"Já fizemos a preparação, a sequência de amistosos e a Copa Marcelo Vilar. Agora temos o tempo de administrar a tensão", destaca o técnico da equipe do Horizonte, José Roberto.