Leão tem xerife 'gringo'

O Fortaleza reforçou a sua defesa com o zagueiro colombiano Juan Quintero, de 23 anos, que já está treinando no clube desde o início da semana.

Juan Quintero se destacou atuando pelo Deportivo Cali, da Colômbia. Na temporada de 2018, ele participou de 13 jogos pelo Deportivo.

Está no currículo do jogador, participações pelas categorias de base da Seleção da Colômbia nos anos 2013 e 2014, quando participou do torneio mundial e sul-americano. Já no ano de 2016, fez parte do elenco da Seleção da Colômbia que disputou os Jogos Olímpicos do Rio.

Juan Quintero foi apresentado pelo presidente do Leão, Marcelo Paz, na sala de imprensa do CT Ribamar Bezerra, após os treinos do dia.

Esperado

"É o nosso zagueiro que tantos esperavam. A gente estava procurando com muito zelo e já vínhamos buscando há uns 15 dias ou mais. Fomo conduzindo a negociação, que por ser internacional, demora um pouquinho mais, porém, quando a gente tem convicção e sabe que o nome é o que a gente quer, vale a pena", disse o presidente Marcelo Paz.

O dirigente informou ainda que Juan Quintero tinha mercado para atuar em outros países, mas que resolveu jogar no Brasil, disputando uma Série A pelo Fortaleza.

Quintero resolveu falar no seu próprio idioma, com tradução feita pela assessoria de imprensa. De imediato, foi lembrado o fato de que ele já jogou contra Messi, quando atuou pelo Gijón, na Espanha.

"Foi uma experiência muito grande que eu vivi e agora estou muito contente de estar aqui. Já estive a oportunidade de estar no Brasil com a Seleção da Colômbia", disse ele.

Estrangeiros

Diversos outros estrangeiros já passaram pelo Fortaleza antes: Fred Alemão (1938); Vicy de Angola (1980 e 1990); Marcelo Escudero (2003); Dario Gigena (1999); Jorge Sotomayor e Jonathan Guerezar (todos argentinos); Gaston Filgueira (Uruguai); German Pacheco (Argentina); Gustavo Savoia (Argentina), Aluspah (Serra Leoa (África). Esses foram os atletas mais famosos.