Leão deve ir com reservas contra o Coxa

Com o time já tendo se sagrado campeão brasileiro da Série B, resta ao Tricolor do Pici cumprir tabela na rodada de encerramento, na próxima sexta-feira, às 18h15 (hora de Fortaleza), contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira.

Dos jogadores que foram inscritos para as disputas da Série B restam seis que nunca tiveram uma oportunidade de estrear na competição e que agora poderão ganhar notoriedade na 38ª rodada.

São eles os goleiros Gabriel Félix e Matheus Jesus, o lateral-esquerdo Fabinho, o lateral-direito Diego Tavares e os volantes Anderson Uchôa e Sérgio. Este último formado nas categorias de base.

Uchôa

Em 2017, quando o Fortaleza subiu para a Série B, Anderson Uchôa foi um dos grandes destaques da equipe. Sua raça em campo encantou a torcida e, naquele ano, ele participou de 33 partidas, quase todas como titular. Internamente, se dizia no Pici: "Ano que vem é Anderson Uchôa e mais 10 no Tricolor".

Como o Fortaleza encaixou, especialmente na meia cancha, quando apareceram Jean Patrick, Nenê Bonilha, Felipe, Derley, todos atuando no setor e em alto rendimento, Uchôa perdeu espaço. Para completar, quando estava pronto para atuar, voltou a sentir um problema de fascite plantar e ficou fora.

O executivo do Leão, Sérgio Papellin, lembrou que nem todos os seis atletas poderão atuar contra o Coxa. O lateral Fabinho, por exemplo, não faz mais parte do grupo; o lateral-direito Diego Tavares está lesionado no joelho e corre o risco até de uma cirurgia.

Jogaram pouco

O técnico Rogério Ceni poderá lançar mão de atletas que pouco jogaram, como os atacantes Douglas Coutinho, que fez cinco jogos, Minho que atuou duas vezes; Getterson, que participou de quatro e marcou um gol; e o meia João Henrique, que jogou em duas oportunidades na Série B.