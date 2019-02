Leão completa um mês de pré-temporada e enfrenta Botafogo/PB

Para estar sempre em posições privilegiadas nas competições que disputará, o Fortaleza já arregaçou as mangas há 30 dias. Hoje, o clube está completando um mês de pré-temporada, sempre com dedicação dos jogadores em treinos longe do Pici, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.

Rogério começou o treino com poucos jogadores no dia 2 de janeiro, mas aos poucos, as contratações foram chegando, o que ajudou a dinamizar os treinamentos.

Nesse primeiro mês de treinamentos, o Leão já disputou dois jogos oficiais, ambos pela Copa do Nordeste: o primeiro foi no dia 15 de janeiro, quando enfrentou o Náutico, no Estádio dos Aflitos, em Recife, vencendo por 3 a 1. Em seguida, no dia 28 de janeiro, jogou contra o CSA na Arena Castelão, empatando em 0 a 0.

O Leão volta a campo hoje, às 17 horas contra o Botafogo/PB, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste.

Evolução

Para os jogadores do Fortaleza, que não sentem mais as pernas pesarem como no início dos trabalhos, o que tem havido é um crescimento físico e técnico. "A palavra é evolução e é o que temos conseguido até aqui, com novos companheiros de trabalho", disse o meia Marlon.

"Rogério Ceni, o sobrenome é trabalho. Trabalhou com ele você vai ter o seu respaldo é o que ele passa para a gente", disse o meia-atacante Madson, que aguarda a estreia. O zagueiro Juan Quintero é a novidade da relação dos atletas para a partida contra o Belo.