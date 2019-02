Leão busca vitória sobre Guarasol

O elenco tricolor tem a convicção que vai encontrar um cenário perigoso neste domingo (10). Além de ter pela frente o time de melhor média de público na primeira fase, e o tradicional calor da cidade da Região Norte, o Fortaleza vai lutar para determinar a primeira derrota do Guarany de Sobral no Estadual. No entanto, isso não é uma novidade para a equipe dirigida pelo técnico Rogério Ceni. Na última quarta-feira (6), o então invicto Barbalha caiu diante do Leão.

O Cacique do Vale é o único remanescente da 1ª fase que ainda não sofreu derrota no Cearense. Em oito partidas, foram três vitórias e cinco empates. No Estádio do Junco, a equipe atuou em quatro oportunidades: duas vitórias e dois resultados de igualdade.

"Eu espero que só a gente continue invicto. A gente vai lá buscar a vitória sim, a gente pretende derrubar essa série invicta deles, mas com todo respeito. E a melhor maneira que eu vejo para respeitar uma equipe é jogando e partindo para cima", indicou o volante Paulo Roberto.

O Fortaleza voltará a jogar em Sobral após quase dois anos. Na última vez, em 2017, com Hemerson Maria no comando, o Leão empatou por 0 a 0. O clube defenderá também uma invencibilidade frente ao adversário desde 2011.

Chegaram

Marcinho e Dodô, os últimos dois contratados, já estão na Capital cearense e participaram do treino de ontem no CT Ribamar Bezerra. O atacante que voltou por empréstimo junto ao Internacional está regularizado, mas deve ficar fora da lista de relacionados por conta do preparo físico. Já o meia ainda não teve o nome publicado no BID.