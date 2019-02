Leão busca vitória e boa atuação

O início da temporada para o Fortaleza ainda não é o que a torcida esperava. Porém, pelo Campeonato Cearense, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni tem a chance de fazer um novo começo, a partir das 20 horas de hoje, na Arena Castelão, contra o Barbalha.

O Leão do Pici, até o momento, já fez três partidas, todas pela Copa do Nordeste. Estreou vencendo o Náutico, por 3 a 1, no Estádio dos Aflitos, em Recife; retornou para casa, onde recebeu o CSA, na Arena Castelão, e não saiu do 0 a 0; para completar, perdeu por 1 a 0 para o Botafogo/PB, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela 3ª rodada.

Experiências

Ainda em fase de experiências no elenco, o Leão está necessitando de uma vitória convincente perante a sua torcida. O técnico Rogério Ceni tem utilizado os três primeiros jogos para conhecer os novos jogadores do elenco, embora seja um grande risco fazer experiências em uma competição que remunera bem aos seus participantes e que põe em xeque-mate os trabalhos do ano.

Toda a equipe que Rogério Ceni lançará é segredo, exceção de uma posição: no gol. O treinador disse que iria promover a estreia de Felipe Alves, que será o goleiro do Estadual, enquanto que Marcelo Boeck jogará a Copa do Nordeste.

O atacante Edinho deve retomar a posição na linha de frente, ao lado de Ederson e Júnior Santos. "Estou me sentindo bem melhor do que antes e vamos para esse jogo contra o Barbalha, que tem um bom elenco. Vem para tentar dificultar a nossa vida, mas estamos preparados", disse ele.

Barbalha

O técnico Washington Luiz lamentou o fato de perder jogadores pelo terceiro cartão amarelo, quando ele acha que nessa etapa, esses cartões deveriam ser anulados. "É um outro campeonato e deveriam limpar os cartões. Isso não é justo", desabafou. Washington perdeu o lateral Sadrack e o centroavante Bruno Paraíba, ambos com três cartões amarelos. E o substituto de Bruno Paraíba seria Moré, mas lesionado na coxa, também fica de fora. "Vamos ter de nos reinventar para enfrentar o Fortaleza, que é o favorito para essa disputa", disse ele.