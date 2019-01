Leão apresenta volante uruguaio

A contratação do volante uruguaio Santiago Romero, de 28 anos, por parte do Fortaleza, representa uma nova investida do clube no mercado sul-americano, na tentativa de qualificar o elenco com atletas experientes em competições de alto nível, podendo até mesmo ser uma Taça Libertadores da América, como é o caso de Santiago.

O Fortaleza negociava com o volante Gabriel Dias, do Internacional, e como o acerto demorou um pouco, o clube procurou Santiago Romero. Foi nesse ínterim, que Gabriel também aceitou a proposta. Porém, mesmo assim, o Leão abriu os olhos para o mercado sul-americano, de onde poderão vir, na visão da diretoria, jogadores de qualidade, que atuam com raça e com um preço até mais em conta, comparados com os altos salários de jogadores da Série A do Brasil.

"Eu queria falar da alegria de poder contar com ele no Fortaleza, um atleta que estava atuando no Nacional, um dos maiores clubes do Uruguai, se não o maior, em alto nível, disputando Libertadores da América, titular da equipe e veio aceitar esse desafio", disse o presidente do Leão, Marcelo Paz, na coletiva.

Currículo

Santiago disputou 44 jogos pelo Nacional/URU, em 2018, marcando 5 gols, mas já atuou também por Rosário Central, da Argentina, e Deportes Iquique, do Chile. O jogador procurou se comunicar em português e, na maior parte da entrevista, se fez entender. "Estou muito contente de estar aqui, gostei muito da conversa que tive com o presidente Marcelo e com Rogério Ceni. Gosto de jogar com muita garra e prometo muito empenho pela instituição", disse.