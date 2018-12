Leandro Carvalho e Ceará podem alinhar contrato após “encontro” no Sistema Verdes Mares

De Férias em Fortaleza, o atacante Leandro Carvalho visitou o Sistema Verdes Mares, concedendo entrevistas para o Diário do Nordeste e TV Diário - para falar sobre sua temporada no Ceará e seu futuro para 2019, ainda indefinido.

Em entrevista ao programa A Grande Jogada, da TV Diário, o jogador, que tem contrato com o Botafogo/RJ, reiterou que gostaria de permanecer no Ceará, mas que nenhuma proposta havia sido feita, e que ainda aguardava contato da diretoria alvinegra.

“Eu tenho ficado meio triste porque esperava outra coisa. Eu esperava que não se prolongasse muito, que tivesse uma definição rápida. Muita gente me pergunta sobre a situação e eu não sei o que falar. Até meu empresário pergunta a situação. Pensava que andaria de um jeito e mas está sendo de outro. Eu quero ficar no Ceará, prefiro ficar aqui pois me sinto bem jogando aqui. Mas pelo que eu vejo, não tem nenhum esforço, não tem nada disso. A gente muitas vezes faz por merecer e não é correspondido”, disse ele



E por vias inusitadas, o contato com a diretoria alvinegra aconteceu ainda durante o programa da TV Diário, com o presidente do clube, Robinson de Castro. Surpreendentemente, o mandatário alvinegro entrou no estúdio da TV Diário e de bate pronto, manifestou a vontade de manter o atleta no Alvinegro.

"Ele tem o contrato com o Botafogo, de mais dois anos, mas eu estou disposto a fazer um esforço de uma aquisição de parte dos direitos federativos ou econômicos dele, mas não depende só do Ceará. Com o Leandro a gente se entende financeiramente. O problema é que ele tem um contrato. Queremos o jogador mais depende do Botafogo e o diretor disse que não ia liberar. Mas eu vou tentar. Além que querer bem a ele com pessoa, ele é um jogador diferenciado, raro no futebol por ser imprevisível. Quem dera a gente poder ter ele em 2019”.



Com o programa encerrado, Robinson e Leandro conversaram por cerca de 5 minutos para alinhar uma proposta. Ao final, o atleta disse que a negociação pela sua permanência no Vovô avançou e que tudo poderia ser resolver em breve.

A reportagem entrou em contato com o gerente de futebol do Botafogo para entender a postura do time carioca, mas as ligações não foram atendidas. Leandro tem contrato com o Botafogo até 2020 e multa rescisória de R$ 3,5 milhões.



No Facebook

Em entrevista ao Diário do Nordeste ao vivo via Facebook, Leandro Carvalho reafirmou desejo de ficar no Ceará e falou a breve conversa que teve com Robinson de Castro após o programa A Grande Jogada. “Tivemos uma conversa boa com o presidente do Ceará após o programa de TV e espero que as coisas andem. Eu desejo ficar no Ceará e dar continuidade no meu trabalho no clube”, esclareceu.

Ele, que não jogou seu melhor futebol no Paysandu e no Botafogo, clubes que entre suas duas passagens pelo Ceará, acredita que estar no Vovô faz toda diferença para que seu futebol apareça.

“Eu me identifiquei com todo mundo. A cidade, o clube, torcida, imprensa, espero que ocorra tudo bem. Me sinto bem aqui porque é um lugar que todo mundo me apoia. Se você tem apoio de 100% que gira ao seu redor, vai se sentir bem, jogar bem”.



Em seguida, Leandro declarou que ainda pode jogar muito mais pelo Ceará, ele que ajudou o Alvinegro a subir para a Série A em 2017 e se manter na elite em 2019, sempre com gols decisivos.

“Eu espero continuar jogando no clube, dando alegria a torcida do Ceará. Eu sei que posso jogar ainda mais, eu ainda não mostrei tudo que posso. Quero mostrar muito mais e sei que posso”, destacou ele.