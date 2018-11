Kitesurfistas de todo o mundo começam disputas na Praia do Preá

Kitesurfe e Ceará é uma combinação perfeita. No fim de ano, então, o Estado, que é considerado a meca para os praticantes dessa modalidade, é a casa dos kitesurfistas. As praias paradisíacas se unem aos ventos alísios, o que atrai cada vez mais amantes desse esporte.

Até o próximo sábado (24), a terra dos ventos, como é conhecida internacionalmente a Praia do Preá, no município de Cruz, está recebendo os melhores kitesurfistas na categoria Strapless. Esta é a 6ª e penúltima etapa do Global Kitesports Associaton (GKA) Kite-Surf World Tour, campeonato mundial do esporte.

O título mundial, além de premiações que chegam a totalizar 25 mil euros, reúne nomes importantes, como os cabo-verdianos Airton Cozzolino, Matchu Lopes e Mitu Monteiro, e as promessas brasileiras Sebastian Ribeiro e Pedro Matos.

A Praia do Preá tem tudo para definir o campeão mundial. Mas, diante da disputa acirrada, os atletas vão ter que voar alto com a prancha sobre o mar para convencer os jurados. O desafio consiste em fazer a manobra e manter o domínio sobre o equipamento, uma vez que não existe nenhuma alça que o prenda sobre os pés do atleta.