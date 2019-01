José Aldo projeta luta equilibrada com Moicano no UFC Fortaleza

O ano de 2019 pode significar o último capítulo de uma trajetória vitoriosa de um dos maiores lutadores de MMA do mundo, o manauara José Aldo Júnior.

Escalado para lutar no UFC Fortaleza contra o também brasileiro Renato Moicano, o atleta da Nova União conversou com exclusividade com a reportagem do Diário do Nordeste e falou sobre os preparativos para o duelo. Ele esclareceu, ainda, várias questões, como o fim de seu contrato com o Ultimate.

A história de José Aldo é incontestável. Considerado um dos lutadores mais respeitados do mundo, o ex-campeão do peso-pena disse já ter planos para 2019. Espera encerrar contrato com a maior franquia de MMA do mundo aproveitando bem os três eventos em solo brasileiro.

"Aceitei a luta em Fortaleza com o maior prazer. Adoro o Nordeste, tenho muitos amigos aí, e o carinho da torcida é muito legal. Pretendo fazer as três lutas que me faltam no contrato aqui mesmo, no Brasil, e encerrar meu contrato. Depois, eu vejo o que faço", explicou o "campeão do povo". Desde que foi escalado para lutar em Fortaleza, no dia 2 de fevereiro, Aldo era cogitado para encabeçar o card, que terá a revanche entre Raphael Assunção e Marlon Moraes como luta principal.

No entanto, Dana White, presidente do UFC, disse em dezembro que o atleta da Nova União preferiu lutar em três rounds, assunto que foi esclarecido pelo manauara. "Não foi decisão minha. Foi o Dedé que preferiu assim. Por mim, eu lutaria cinco rounds, não tem problema, mas o Dedé quis assim. Foi ele que acertou com o Dana, então vamos nessa".

Aldo terá pela frente, em Fortaleza, um oponente disposto a chegar ao topo da divisão. Renato Moicano já falou que admira e respeita o ex-campeão, mas que o momento é dele. Sobre as declarações, Aldo foi firme, a exemplo de quando entra no cage para encarar seus adversários. "Todos nós, quando subimos no octógono, temos um objetivo. Ele tem o dele e eu tenho o meu. Então, eu vou lá fazer o meu trabalho e buscar sempre a vitória, independentemente do adversário. É isso que eu sei fazer", declarou.