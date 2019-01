Jogos finais da 1ª fase definem vaga na Copa do Brasil, G-6 e Z-2

A última rodada da 1ª fase do Campeonato Cearense reserva emoções para o torcedor. Com quatro jogos hoje, a briga pelo 1º lugar que dá vaga na Copa do Brasil 2020, os dois últimos lugares no G-6 e a briga para fugir do rebaixamento prometem ser eletrizantes.

Com todos os jogos às 21h30 (Ferroviário x Barbalha, no PV; Guarany (S) x Atlético, no Junco; Floresta x Horizonte, no Domingão; e Iguatu x Guarani (J), no Morenão), a principal disputa da noite, pela liderança da 1ª fase e da cobiçada vaga na Copa do Brasil será disputada entre Barbalha e Atlético Cearense.

Sensação do Estadual com 14 pontos, a Raposa dos Verdes Canaviais é líder e precisa vencer o Ferroviário no Presidente Vargas para assegurar a Taça Sérgio Pinheiro e a participação na competição nacional do próximo ano.

"A expectativa de conquistar o título de campeão da 1ª Fase do Campeonato Cearense é a maior possível para mim e para os jogadores. Sabemos que vamos enfrentar um favorito ao título, o Ferroviário. Respeitamos bastante o nosso adversário, mas nós chegamos numa situação em que dependemos somente de nossas forças para chegarmos a essa conquista. O nosso adversário é forte, mas não vamos medir esforços de sair de campo com esse título. Se ocorrer, será de grande importância para coroar o trabalho que realizamos até agora", diz Washington Luiz, técnico do Barbalha.

O Atlético/CE corre por fora em busca do título da 1ª fase e da vaga na Copa do Brasil Kid Junior

Caso o Barbalha empate, o Atlético Cearense não pode vencer o Guarany de Sobral no Junco. A Águia da Precabura é vice-líder com 12 pontos será campeão com a combinação pelo critério do número de vitórias: 5 a 4.

"Temos que manter a concentração alta, porque a vitória é fundamental nas nossas pretensões na competição. O Campeonato está aberto. Nosso objetivo era chegar vivo na última rodada com possibilidades de título. Agora é acreditar, podem conseguir", declarou o técnico do Atlético, Luan Carlos.

Vale lembrar que os adversários dos postulantes ao título não almejam mais nada na última rodada: tanto Ferroviário quanto o Guarany de Sobral já estão classificados para a 2ª Fase e disputam apenas uma melhor colocação final da 1ª Fase.

O Ferrão é o 3º com 10 pontos, enquanto o Guarany é o 4º com 8. As equipes devem inclusive poupar alguns titulares já pensando na estreia da 2ª Fase no fim de semana.

Com 4 times já garantidos no G-6 - Barbalha, Atlético Cearense, Ferroviário e Guarany de Sobral - restam duas vagas para o octogonal da 2ª fase e uma para a Série B, já que o Iguatu foi rebaixado com uma rodada de antecedência.

G-6 e rebaixamento

O Floresta, 5º colocado com sete pontos e o Horizonte, 6º lugar também com 7, são os favoritos as duas vagas no G-6 e se enfrentam no Domingão. Com um empate, ambos garantem classificação e se salvam do rebaixamento, já que o Guarani de Juazeiro, time que abre o Z-2, tem 4 pontos, só pode chegar a 7 se vencer o Azulão no Morenão.

O Leão do Mercado só se salva com uma vitória simples em Iguatu, caso o Floresta também vença, ultrapassando assim, o Horizonte no número de vitórias: 2 a 1.

Em caso de vitória do Horizonte, a situação do Guarani de Juazeiro se complicaria, com o time tendo que tirar uma diferença de saldo de gols considerável: hoje o saldo de seus adversários é de -1, e do Guarani -8. Para o torcedor visualizar este temeroso cenário do time de Juazeiro, caso o Horizonte vença pelo placar mínimo (1 x 0), o Leão do Mercado precisará vencer por 7 a 0 no Morenão para não cair para a Série B.

Na última rodada da 1ª Fase, Barbalha e Atlético disputam a liderança na Copa do Brasil, enquanto Floresta, Horizonte e Guarani lutam por vaga no G-6