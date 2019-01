Jogos do fim de semana podem definir queda e vaga na Copa do Brasil

A sexta rodada do Campeonato Cearense já pode decidir a vaga na Copa do Brasil de 2020 e os dois rebaixados para a Série B do Cearense. Com isso, a última rodada da 1ª fase do Estadual, que será jogada na próxima quarta-feira (30), será apenas para cumprimento de tabela, sem valor para descenso ou título.

Caso o Barbalha vença o Guarani de Juazeiro amanhã, às 16 horas, no Estádio Romeirão, e o Atlético/CE tropece contra o Horizonte, hoje, também às 16 horas, no Estádio Presidente Vargas, a vaga para a Copa do Brasil fica com o time do Cariri, que chegará aos 14 pontos e fica sem ser alcançado. O Barbalha está na liderança com 11 pontos, enquanto a Águia da Precabura é vice-líder, com nove.

Luta contra o descenso

Mais que isso, a rodada também pode ser vital na parte dos desesperados da tabela. O Iguatu, lanterna com um ponto, está com o rebaixamento quase decretado e não pode ser derrotado pelo Guarany de Sobral amanhã, no Junco.

Da mesma forma, o Guarani de Juazeiro briga por triunfo contra o Barbalha. O Guaraju, que tem quatro pontos, não pode sequer empatar sob pena de cair já nesta rodada.

Outro jogo que completa a rodada é Ferroviário x Floresta, às 16 horas, no PV. Ao Ferrão, a partida é essencial, porque o time ainda tem esperanças de ficar na liderança se vencer os dois jogos restantes, e Barbalha e Atlético-CE tropeçarem em seus duelos. Mesma situação é a do Floresta, que segue alimentando esperanças de conquistar a 1ª fase.