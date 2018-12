IV edição da Corrida Vida agita a Capital cearense neste domingo

Domingo promete ser um dia muito especial para os amantes das corridas de rua, pois acontece a IV Corrida Vida. O evento, que é uma realização do jornal Diário do Nordeste por meio do projeto Vida Saudável, com direção da Nova Letra Conteúdos Criativos, já se tornou uma tradição na Capital cearense por ser o último evento no calendário de corridas de Fortaleza e promover um clima de confraternização entre os participantes.

Já na última sexta-feira (14), a movimentação no Mercadinho São Luiz, no bairro Papicu, era intensa, à procura das últimas inscrições e entrega dos kits, que segue até este sábado (15). "Já estamos com quase 4 mil inscritos. Estamos satisfeitos e, ao mesmo tempo, surpresos com a grande procura pelas últimas inscrições. A Corrida Vida sempre tem essa característica de atrair muitas pessoas, pois além de encerrar o calendário de corridas de rua de Fortaleza ela tem esse clima de confraternização, que envolve as pessoas", disse o organizador do evento, Fernando Elpídio, que comemorou o grande número de adesões de última hora, para os que ainda querem garantir um lugar na prova, que terá percursos de 5, 10 e 15 km.

Novo percurso

Como acontece todos os anos, a IV Corrida Vida terá um percurso diferenciado das últimas edições. O local escolhido para o evento, segundo a organização, atende a todos os requisitos da prova. "É um local totalmente arborizado, com amplo estacionamento e as pessoas receberam muito bem. A arena estará toda preparada para receber os atletas profissionais, amadores e o público em geral", ressaltou Fernando Elpídio.

A atleta Antonia Bernadete, que costuma participar de várias provas a nível nacional, espera ter um bom aproveitamento neste domingo. "Vai ser uma prova bacana de se disputar. O clima está agradável e o evento em si promete ser empolgante, pois se trata de um novo percurso e com isso um novo desafio para todos. Eu já vinha treinando forte e espero chegar entre os primeiros. Com certeza vou estar preparada para isso", destacou a corredora.

Motivação

Os praticantes de corridas de rua, sejam amadores ou profissionais, já estão no clima da competição. Para quem é acostumado a chegar entre os primeiros, buscar a vitória se torna uma motivação a mais. Neste sentido, a IV Corrida Vida já mexe com os competidores mais experientes.

É o caso de Valdson das Neves Silva, de 28 anos, bi-campeão da referida competição. "É uma prova diferenciada. Acredito que, a exemplo das outras edições, vai ser uma corrida muito organizada, com um percurso bem sinalizado e com o máximo de segurança para todos. Me preparei bastante e estou bem focado para ser campeão novamente. Muita gente espera essa corrida por ser a última do ano e ter esse clima de confraternização. Esse é o principal fator positivo, já que todos entram nesse clima de amizade e alegria. Isso é muito bom", disse o atual campeão da prova.