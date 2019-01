Horizonte e Ferroviário fazem principal jogo da rodada do Estadual

Nada de descanso depois da festa. Após conquistar a Taça do Campeões Cearenses, no último fim de semana, o Ferroviário já entra em campo hoje à noite em Horizonte, no Estádio Domingão, contra os donos da casa, às 20 horas, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Cearense, com transmissão da Rádio Verdes Mares e do Diário do Nordeste Online em tempo real.

A equipe comandada pelo técnico Marcelo Vilar vem de duas vitórias seguidas, mas ainda busca recuperar os seis pontos perdidos nas duas primeiras rodadas. Com estes resultados conquistados até aqui, o Tubarão da Barra ocupa a 3ª colocação na tabela e está a somente dois pontos do líder Barbalha.

"A gente vai ter que ir sabendo que eles também estão buscando um objetivo. Precisamos continuar nessa pegada e ir em busca dos três pontos", destacou Gleibson, goleiro do Ferroviário, sobre o confronto de hoje.

O Horizonte também possui a mesma pontuação, porém vive uma situação oposta. O Galo do Tabuleiro ocupa a sexta colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento, somando uma vitória e três empates. Para o duelo, a equipe busca uma vitória para sair da parte de baixo da tabela e entrar de vez na disputa pela vaga na Copa do Brasil de 2020 - premiação dada ao campeão da primeira fase.

A vitória de uma das equipes somada com uma combinação de resultados pode até dar a liderança ainda nesta rodada a Ferroviário ou a Horizonte. Até porque, hoje também, haverá o jogo entre os Guaranis, em Juazeiro do Norte, no mesmo horário.

A vitória do Guarany de Sobral poderá tirar a possibilidade de liderança do Ferrão. O Cacique do Vale possui os mesmos seis pontos do time coral e procura se fixar cada vez mais entre os seis que se classificam para a próxima fase.

O Guarani de Juazeiro é o vice-lanterna com apenas três pontos e quer se afastar da zona da degola. A equipe conquistou seus primeiros pontos, na última rodada contra o Atlético/CE, fora de casa. Essa vitória pode servir para impulsionar cada vez mais o Leão do Mercado a sair da zona de descenso. Xarás no nomes, mas situações diferentes que, nessa reta final de campeonato, tudo pode mudar.

O Atlético/CE, quarto lugar, e o Iguatu, o lanterna, se encaram logo mais, às 21h30, no Estádio Presidente Vargas, com transmissão ao vivo da TV Diário. Para o Azulão, que soma só um ponto, o jogo é tudo ou nada. O treinador Roberto Carlos já foi demitido e Mastrillo Veiga, rapidamente contratado para o seu lugar. Se perder, pode ser rebaixado. Barbalha e Floresta jogam só amanhã.