Há zebras soltas pelos gramados

O todo-poderoso Corinthians está no caminho do Ferroviário. O Gigante diante do menor. Não há como comparar a estrutura do Coringão com a estrutura coral. O monumental Itaquerão de um lado; a modesta Vila Olímpica Elzir Cabral do outro. O forte poder econômico e financeiro do time paulista; o reduzido poder econômico e financeiro do time cearense. Diferença tão grande que um comprou o mando de campo do outro. E lá foi o Ferrão para o longínquo Estádio do Café na bela Londrina no Paraná. Saiu do seu aconchego na Barra para buscar a grana no Sul. A maioria entende que o Corinthians passará por cima do adversário. Então não seria um jogo, mas um desfile corintiano. Há que se reconhecer humildemente as limitações do Ferrão. Mas essas limitações não o impedem de lutar com bravura, dignidade e respeito. Não travam a superação de um espírito forte. Espírito que, não raro, torna gigante um pequenino. David contra Golias. No futebol tudo é possível. Normal será o Corinthians vencer. E vencer com certa facilidade. Mas há zebras invisíveis espalhadas pelos gramados do mundo. Uma poderá estar solta hoje no Estádio do Café.

Pretensão

Quando levanto a possibilidade de uma zebra, com vitória coral diante do Corinthians, certamente dirão que estou delirando, vivendo a utopia dos sonhadores de sonhos impossíveis. Não, não, prezados leitores. Não é isso. É que já vi tanta coisa impossível acontecer no futebol que tenho o direito de citar tal hipótese, mesmo sabendo que a lógica diz exatamente o contrário.

Realidade

Sei que amplas são as possibilidades de vitória e classificação do Corinthians. É a realidade. Claro que o time de Cássio, Fagner, Pedrinho, Sornoza, Gustagol e companhia está num patamar reconhecidamente melhor. Sei separar da realidade a utopia.

Inacreditável

Em 2014, o impossível aconteceu. Na Copa do Brasil, o Fluminense-RJ ganhara do América em Natal (3 x 0). Mesmo que o Flu perdesse por 2 a 0 no Maracanã estaria classificado. Resultado: o Mequinha de Natal foi ao Maracanã e ganhou por 5 a 2. América classificado. Fluminense eliminado. O técnico do América foi o cearense Oliveira Canindé. Zebra grande.

O artilheiro edson Cariús tem hoje ótima oportunidade para mostrar em rede nacional de televisão as suas qualidades de goleador. O Corinthians tem torcedores fiéis em todo o Brasil. Eles não perdem um jogo do Coringão. Então, que Edson Cariús cuide de dar o seu recado, fazendo o que ele mais sabe fazer desde os tempos do Iguatu em 2012, quando ali começou a sua carreira: gols, muitos gols.

O técnico do ferrão, Marcelo Vilar, tem boa experiência no futebol paulista, onde treinou o Palmeiras na época em que o polêmico jogador Edmundo lá atuava. Foi no Pacaembu que em 2001 Marcelo Vilar ganhou no comando do Roma o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Derrotou na final o São Paulo, numa decisão por pênaltis. Uma zebra, pois o São Paulo era o grande favorito.