Guarany de Sobral e Fortaleza se enfrentam no Estádio do Junco

O Fortaleza está em Sobral, neste domingo (10), para enfrentar o Guarany de Sobral, em jogo válido pela 2ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, no Estádio do Junco, a partir das 16 horas (no horário da Capital cearense).

As duas equipes vêm de vitórias sobre os seus últimos adversários da competição. Enquanto o Leão venceu o Barbalha com superioridade, pelo placar de 3 a 1, na Arena Castelão, o Cacique do Vale venceu o Horizonte, no Domingão, por 2 a 1.

A equipe sobralense vem se reestruturando novamente no cenário nacional após ter sido rebaixado para a 2ª divisão do Estadual, em 2017. Junto com o Barbalha, o Cacique do Vale conquistou o acesso à 1ª divisão Cearense no ano passado, ficando com o vice-campeonato.

Campanha do Guarasol

Na primeira etapa do certame cearense, o time comandado pelo técnico Anderson Silva terminou na quarta colocação, com 11 pontos conquistados em sete jogos, somando duas vitórias, cinco empates e nenhuma derrota. Está invicto até o momento, contando também a vitória na estreia pela segunda fase diante do Galo do Tabuleiro.

Fortaleza

Já os comandados de Rogério Ceni não participaram do primeiro turno e focaram na Copa do Nordeste, torneio no qual a equipe tem três pontos ganhos, com uma vitória, um empate e uma derrota.

Caso haja um vitorioso neste duelo, o vencedor pode terminar a rodada até mesmo na liderança da competição. Isso também se contar com a ajuda de outros resultados já que além de Guarany, quarto colocado, e Fortaleza, em terceiro, Ceará, atualmente em primeiro, e Ferroviário, em segundo, também têm três pontos conquistados.

Invencibilidade

O time do Fortaleza tem um desafio extra para o jogo deste domingo. No início desta segunda fase do Cearense, o time comandado por Rogério Ceni enfrenta em seguida os dois únicos invictos da primeira fase.

No meio de semana, o primeiro confronto foi com o Barbalha, vencedor da 1ª fase do Estadual e que não tinha perdido ainda no campeonato. Com futebol envolvente e focado em uma estreia positiva, o Fortaleza marcou 3 a 1 na Raposa dos Canaviais e quebrou a invencibilidade da equipe do Cariri.

Agora, diante do Cacique do Vale, a situação é bem semelhante: o Guarany de Sobral ainda não perdeu. A diferença é que o time de Anderson Silva defenderá sua campanha sem derrotas em casa, diante da torcida, o que será um fator de maior dificuldade para o Tricolor do Pici.

Boa ação

Além do bom futebol esperado tanto pelos torcedores do Cacique do Vale quanto do Leão do Pici, a partida ganhou um algo a mais.

Isso porque a diretoria do Guarany de Sobral informou que toda a renda líquida desta partida será doada aos familiares das vítimas no incêndio no CT do Flamengo, na última sexta-feira (8).

No incidente, 10 jovens garotos das categorias de base do clube carioca, com idades entre 14 e 16 anos morreram e três dele ficaram feridos, sendo dois cearenses que, apesar do susto, passam bem. O terceiro tem situação mais delicada por ter mais de 30% do corpo com queimaduras de terceiro grau.