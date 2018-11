Grupo de oito atletas do Fortaleza está no clube desde a Série C

Conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e também o título máximo da Série B nacional é de uma alegria sem igual para os atuais jogadores do Fortaleza. E esse gostinho do sucesso é melhor aproveitado por quem veio lá de baixo e sofreu tudo até chegar à glória de erguer a taça.

Dos 34 jogadores do atual elenco, oito deles aprenderam a sofrer para poder também usufruir do auge. Esses oito atletas suportaram tudo: ameaça de agressão física e a suas famílias; pressão de todo tipo, desconfiança; decepção de encher o estádio e não conseguir o resultado esperado, enfim, criaram casca para aguentar o tranco.

Dessa maneira, os jogadores Felipe, Bruno Melo, Ligger, Adalberto, Max Walef, Anderson Uchôa, Pablo e Marcelo Böeck conseguiram um duplo acesso, pois foram heróis antes, do acesso que parecia mais difícil, o da Série C para a B em 2017. A contribuição deles foi decisiva para o objetivo.

Jogadores como o lateral-esquerdo Bruno Melo, o zagueiro Adalberto, o goleiro Max Walef, o volante Felipe estavam no clube até antes do acesso de 2017, possuindo uma identificação com os anseios do Tricolor.

Surpreendeu

O zagueiro Adalberto disse que até se surpreendeu com tudo que foi conseguido até o momento pelo Leão: "Nunca imaginei, para falar a verdade. Eu acho que a única coisa que eu queria era colocar esse clube na Série B, porque eu cheguei aqui em 2013, 2014 e 2015, na sequência. Estava no ano passado e foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, em garantir o acesso à Série B, em 2017", disse Adalberto, logo após se sagrar campeão brasileiro contra o Avaí.

Ele também enalteceu o trabalho realizado em 2018. "Esse ano, com o trabalho de todo mundo, empenho e determinação, conseguimos de novo e com muita desconfiança no início, depois que perdemos o título estadual", disse Adalberto.

O volante Pablo também comentou: "Quando cheguei no clube, falei que tentaria com a ajuda dos companheiros, colocar o Fortaleza no nível mais alto possível. Participei dos dois acessos e esse ano colaborei mais fora de campo do que dentro", disse. Os atletas retornam às atividades amanhã em preparativos para o jogo contra o Coritiba, na sexta, às 18h30 (hora de Fortaleza)