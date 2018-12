Gramado da Arena Castelão chama atenção pelo péssimo estado

O fim da temporada 2018 não parece estar sendo nada bom para o maior palco do futebol cearense, a Arena Castelão, no que diz respeito ao estado do seu gramado. Nessa segunda-feira, durante o jogo decisivo da categoria Sub-20 entre Floresta e Fortaleza, várias imagens da partida chamaram atenção não pelo duelo em si, onde o time da Vila Manoel Sátiro foi vencedor (2 a 1) e se sagrou campeão, mas pelo fato do gramado não estar nas melhores condições.

É possível ver, mesmo de longe, as péssimas condições. Em contato com a reportagem, o secretário da Sesporte, Euler Barbosa, admitiu que o número de jogos amadores e as fortes chuvas colaboram para o desgaste do gramado, mas que o mesmo passará por manutenção a partir desta terça-feira (18) e será devidamente entregue no dia 5 de janeiro, véspera do início do Estadual 2019.

Ainda de acordo com o secretário, outros ajustes na arena ocorrerão durante os próximos meses, já que a administração está novamente a cargo do Estado, e o contrato com a Luarenas acabou no último dia 13. "Vamos providenciar a manutenção do gramado a partir de hoje (terça-feira), assim como iremos realizar uma série de adequações", explicou o secretário da Sesporte, Euler Barbosa.

Mais ações

Outros ajustes, segundo a Sesporte, já estão sendo providenciados na maior praça esportiva do Estado. Segundo informou Euler Barbosa, a estrutura da coberta da arena passa por manutenção para regulagem dos cabos, assim como o entorno do equipamento, que está recebendo todo o revestimento necessário para atender os torcedores.

Reunião

A expectativa para a realização de uma nova reunião entre clubes (Ceará e Fortaleza), Federação Cearense de Futebol e Governo do Estado, para um acerto definitivo com relação à administração da arena durante o processo licitatório segue durante esta semana. A gestão deve garantir novas receitas para os principais times da Capital, que irão disputar juntos a Série A em 2019.