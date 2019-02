Fortaleza vence Guarany de Sobral e assume a liderança do Estadual

Não foi a partida dos sonhos que o torcedor queria ver, nem o técnico Rogério Ceni, mas o Fortaleza foi bem fora de casa, dominou as ações, e conseguiu uma vitória magra, porém importante, sobre o Guarany de Sobral, por 1 a 0, com um gol solitário de Ederson, logo no início do jogo.

Com o resultado, o Tricolor de Pici assumiu a liderança do Estadual, com 6 pontos ganhos. Já o Guarany permanece com os mesmos três pontos e segue na 4ª colocação.

A partida no Junco começou com um ritmo acelerado e logo o Fortaleza abriu o placar através do atacante Ederson, que aproveitou um cruzamento do lateral Carlinhos, aos 10 minutos de jogo.

Bem à vontade em campo, o Fortaleza seguiu dominando as ações e por muito pouco não saiu para o intervalo com uma vantagem maior no placar, novamente através do atacante Ederson. Na primeira, aos 40 minutos, ele cabeceou na trave. Já nos descontos, Ederson recebeu em profundidade e percebeu o goleiro adversário adiantado. O atacante tricolor fez tudo certo ao cobrir o arqueiro, mas por um capricho, a bola acabou indo para a linha de fundo.

Na volta do intervalo, o Guarany até que tentou reagir, com várias bolas alçadas na área, mas o ataque não foi eficiente. A situação do Bugre piorou ainda mais quando perdeu o zagueiro Alexandre, lesionado, ficando com um jogador a menos no jogo, já que havia feito as três substituições.

O Leão seguiu tranquilo na partida e foi ameaçado uma única vez na etapa final, quando Alex chutou forte da entrada da área e obrigou o goleiro Felipe Alves a fazer grande defesa. Desta forma, o Leão esperou apenas o apito final para comemorar mais uma vitória na 2ª fase do Estadual.