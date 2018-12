Fortaleza vence Bahia e é bicampeão da Copa do Nordeste Sub-20

O Fortaleza é bicampeão da Copa do Nordeste Sub-20. Nos pênaltis, o Leão do Pici bateu o Bahia, por 4 a 2, após empatar em 2 a 2, no Estádio Batistão, em Aracaju, Sergipe, onde foi disputada a final. O primeio título do clube havia sido em 2005.

No primeiro tempo, o jogo foi bem equilibrado, com as equipes buscando o gol constantemente. Quem abriu o placar foi o Bahia. Caique venceu a defesa tricolor e fez 1 a 0. Mas o Fortaleza não se intimidou e intensificou o ataque. O efeito veio 10 minutos depois, quando conseguiu o empate após escanteio. Coutinho testou firme e deixou tudo igual.

Na volta do intervalo, o Leão pressionava bem mais. Por outro lado, os baianos buscavam contra-ataques que pudessem definir o jogo. Em um deles, o time marcou de falta. Mas novamente, o Fortaleza foi buscar o resultado logo.

Com o empate, a decisão foi para os pênaltis. E os batedores do Tricolor do Pici foram mais eficazes, definindo o placar e o título.