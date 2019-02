Fortaleza terá sequência de quatro jogos em apenas 11 dias

A última disputa oficial do Fortaleza ocorreu no último dia 10, quando venceu o Guarany de Sobral, no Estádio do Junco, pelo Campeonato Cearense. A equipe volta a campo no próximo dia 17, quando dará combate ao Atlético/CE, na Arena Castelão, às 17 horas.

A partir desse confronto frente ao Atlético, o Leão dará início a uma sequência de quatro jogos em 11 dias, de 17 a 27 de fevereiro.

A ordem das partidas será a seguinte: dia 17, contra o Atlético/CE; dia 21, às 20 horas, será o clássico contra o Ferroviário; no dia 24, o Tricolor esquece um pouco o Campeonato Cearense, pois terá uma pedreira pela frente, o Bahia, às 19 horas, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste; e no dia 27, às 21h30, será o confronto contra o Horizonte, no Estádio Domingão.

Para aproveitar esse período, o técnico Rogério Ceni tem feito vários treinos fechados no CT Ribamar Bezerra, buscando aprimorar a parte tática de sua equipe. A meta é completar a preparação iniciada da pré-temporada, a qual foi interrompida em alguns momentos para jogos oficiais do calendário.

O técnico Rogério Ceni considerou a semana de trabalho mais proveitosa, com mais tempo para os ensaios táticos, inclusive já contando com novos jogadores, como o atacante Marcinho, reapresentado ontem, e o meia Dodô.

"A nossa última vitória foi importante para somarmos o maior número de pontos possíveis, porque teremos jogos em sequência e precisaríamos de uma semana de trabalho. Vou continuar rodando o elenco, porque serão jogos de três em três dias, para evitar lesões no elenco", disse Ceni.

O treinador já deve aproveitar o meia Dodô e, possivelmente, o atacante Marcinho no jogo de domingo, para dar ritmo aos recém-chegados.