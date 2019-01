Fortaleza tem três atacantes para substituir o artilheiro Gustavo

Desde o início da temporada para o ano de 2018, o técnico Rogério Ceni havia declarado que gosta de jogar com um centroavante-referência, normalmente um camisa nove grandalhão que atua entre os zagueiros, buscando a finalização.

Esse modelo tático de um homem de área agradou ao treinador do Leão no ano passado e também à torcida, que dificilmente esquecerá Gustavo, que marcou 30 gols na temporada passada.

Um dos grandes desafios a serem enfrentados é buscar um pivô goleador, ou jogador que possa atuar com maior presença de área e com poder de finalização, em substituição ao "Gustagol".

De acordo com os dirigentes, esse tipo de jogador já existe na montagem do novo elenco. O presidente Marcelo Paz e o diretor de futebol, Daniel de Paula Pessoa, apostam suas fichas que a função de "pé que balança a rede" pode ser confiada a um desses três homens de frente: Ederson, Júnior Santos e Pedro Júnior.

Em casa

O diretor de futebol do Leão, Daniel de Paula, reforçou essa ideia de que já tem goleadores substitutos de Gustavo, em casa. "Na verdade, nós estamos com três jogadores que a gente pode considerar como sendo de área. Você tem o Ederson, o Júnior Santos e o Pedro Júnior, além do Bruno Mota, que está treinando conosco, que é jogador de área e que está sendo observado pela comissão técnica. Para os extremos, nós temos o Mateus de um lado e o Edinho do outro", explicou Daniel.

Nessa corrida para vestir a camisa nove, quem leva vantagem de cara é o centroavante Ederson, que já está ambientado com o grupo e entrosado com a maioria. O retrospecto do jogador também conta a seu favor. Pelo Fortaleza, no ano passado, ele participou de 18 partidas, marcando três gols e no mesmo ano, pelo Athletico Paranaense, Ederson fez 20 jogos, marcando 10 gols. Júnior Santos e Pedro Júnior chegam também com um trabalho elogiável por suas equipes, em 2018.

Pedro Júnior

A diretoria apresentou, ontem à tarde, o atacante Pedro Júnior, de 31 anos, que jogou no Japão e na China, nos últimos oito anos. "Estou chegando para defender um clube de massa, da Série A e que eu vinha acompanhando", disse.