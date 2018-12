Fortaleza tem 17 jogadores no elenco e precisará de mais 11 em 2019

O momento no Fortaleza se mescla entre o planejamento, ações visando a melhorar a estrutura do clube e repor o material humano, que são as contratações de jogadores.

A meta da diretoria tricolor é seguir o modelo de trabalho utilizado na Série B, no sentido de manter um elenco enxuto, porém, com uma qualidade maior.

O clube está partindo de uma pequena base do elenco que foi campeão da Série B de 2018. Alguns já tinham contrato e a diretoria fez três renovações: o volante Derley, o atacante Ederson e o goleiro Max Walef.

Mesmo já tendo anunciado o goleiro Felipe Alves, o atacante Júnior Santos, o lateral Carlinhos e o volante Paulo Roberto, o Leão tem carências em algumas posições.

A defensiva necessita de zagueiros, pois Diego Jussani, Ligger, Roger Carvalho e Adalberto não tiveram suas renovações acertadas. Jussani aguarda uma posição da diretoria. Ele está mantendo a forma em Americana/SP, sua terra e disse ainda não ter recebido nenhum contato dos dirigentes.

O outro zagueiro titular, Ligger, foi comprado pelo Redd Bull Brasil junto ao Oeste/SP e talvez só possa vir para a Série A do Campeonato Brasileiro.

Meio-campo

Outra carência enorme no grupo é no meio-campo. Sem ter renovado os jogadores do setor, o Leão conta apenas com Marlon. Ele também cumpre função de "falso" atacante, recompondo a meia-cancha. Na maioria dos jogos da Série B, o Tricolor contou apenas com o meia Dodô como articulador.

Por sinal, Dodô só poderá retornar se o Atlético Mineiro, dono dos seus direitos federativos, o emprestar novamente. Para que isso ocorra, ele tem que renovar contrato com o clube mineiro, para depois se estudar um empréstimo ao Leão.

Há setores do elenco que estão mais assistidos, como no gol, onde há quatro opções, com a contratação de Felipe Alves junto ao Athletico/PR. Matheus Inácio renovou contrato, por conta de uma lesão no joelho.

O ataque também conta com quatro opções, sendo que há uma indefinição acerca do atacante Marcinho, que tem vínculo até abril, mas sem uma garantia de que irá permanecer.

A diretoria segue fazendo contratações pontuais e deve intensificar a vinda de reforços em cima das carências.

Fluxos

O presidente do Fortaleza já informou que o clube trabalhará com 28 jogadores e falou sobre como ocorrem os reforços: "As contratações demoram porque existem fluxos operacionais e jurídicos. Somos responsáveis e criteriosos. Uma contratação malfeita pode causar um prejuízo milionário. Vamos seguir com critérios, fazendo dentro dos nossos padrões e na certeza de que vamos formar não só um grande time, mas um grande elenco", disse o dirigente.