Fortaleza se despede da Série B de 2018 com derrota para o Coritiba

O Fortaleza se despediu do Campeonato Brasileiro da Série B de 2018, com derrota para o Coritiba por 1x0, ontem à noite no Estádio Couto Pereira, pela 38ª rodada da competição. Utilizando um time quase todo de reservas, que voltaram a treinar depois de seis dias de comemoração, o Tricolor fez uma fraca exibição e acabou derrotado na última partida do ano. O Tricolor encerrou sua participação com 71 pontos ganhos, 21 vitórias, 8 empates e 9 derrotas.

Com a possibilidade de escalar um time com predominância de reservas, o técnico Rogério Ceni escalou sua equipe com quatro atacantes: Ederson, Wilson, Romarinho e Rodolfo. A intenção era jogar o mais ofensivamente possível. Pelos lados do Coxa Branca, o técnico Argel Fucks também fez várias alterações na sua equipe e o resultado prático de tantas modificações foi um jogo fraco no primeiro tempo. Os jogadores sobraram em transpiração e deixaram a desejar em inspiração.

A equipe coritibana levou perigo apenas em lances oriundos da chamada "bola parada", cobranças de escanteio ou faltas. O Leão do Pici teve uma oportunidade para marcar aos 10 minutos, quando Leonan cobrou falta na área e o zagueiro Diego Jussani cabeceou por cima da trave.

Aos poucos, o goleiro Gabriel Félix, do Tricolor do Pici, começou a aparecer com um maior volume de jogo do adversário. Após cobrança de escanteio na áre, o zagueiro Alex Alves cabeceou e Gabriel segurou. O jogo seguiu morno, até que aos 26 minutos, o zagueiro Alan Costa cabeceou, Gabriel Félix espalmou e completou a defesa com os pés, quando já chegavam os atacantes rivais.

O Fortaleza teve dois momentos em que poderia ter aberto o placar. O primeiro com Ederson, aos 33 minutos, em contra-ataque rápidom, Ederson entrou na área e tentou encobrir o goleiro, que saía da meta e colocou para fora. Na segunda situação de perigo, Rodolfo puxou o contra-ataque, entrou na área, driblou um zagueiro e chutou por cima. O primeiro tempo terminou com o placar inalterado.

Na segunda etapa, o Fortaleza voltou com mais volúpia para chegar ao resultado positivo e colocou pressão em cima do adversário, nos primeiros cinco minutos. Em bolas cruzadas na área, o Leão perdeu duas chances de marcar e com sua dupla de zaga. Primeiro foi Diego Jussani em cabeçada que passou perto da trave esquerda, aos 5 minutos e a segunda aos 8 minutos, em testada de Adalberto, que passou para fora a meta. Aos poucos, o técnico Rogério Ceni foi dando oportunidade a quem não tinha jogado com mais frequência. Entraram os volantes Sérgio, Jean Patrick e o atacante Douglas Coutinho.

O Coritiba equilibrou as ações e o jogo seguiu com muita faltas, cartões amarelos e alguns passes errados até que aos 40 minutos, o lateral Pablo cruzou na área e o centroavane Alecsandro, entre o lateral Tinga e o zagueiro Diego Jussani, cabeceou e marcou o gol do Coritiba. O Leão teve chance de empatar, mas desperdiçou a chance, com Jean Patrick e não houve mais tempo para o empate.

Ficha-técnica - Coritiba 1x0 Fortaleza (Campeonato Brasileiro da Série B). Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba/PR. Árbitro: Alexandre Vargas Tavare de Jesus (RJ). Assistentes: João Luiz Coelho de Albuquerquer (RJ) e Diogo Carvalho Silva (RJ).

Coritiba - Rafael Martins; Pablo, Alan Costa, Alex Alves e Abner; Matheus Bueno, Vítor Carvalho, Nathan (Vinícius Kiss) e Kady (Pablo Thomaz); Alecsandro e Guilherme Parede (Júlio Rush). Técnico:Argel Fucks.

Fortaleza - Gabriel Félix; Tinga, Diego Jussani, Adalberto e Leonan (Jean Patrick); Igor Henrique (Sérgio), Marlon e Ederson; Romarinho, Wilson e Rodolfo (Douglas Coutinho). Técnico: Rogério Ceni.