Fortaleza quer chegar a 35 mil sócios-torcedores na Série A de 2019

O Fortaleza planeja chegar, nos primeiros jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, em 2019, a 35 mil sócios-torcedores. Esse já era um sonho do presidente do clube, Marcelo Paz, e agora faz parte do projeto do gestor do programa de sócio-torcedor do Leão, Gigliane Aguiar.

Gigliane informou que, atualmente, o clube tem 27.602 torcedores. Esse aumento recebeu uma forte ajuda na campanha do time na Série B, pois o Leão chegou não apenas ao acesso à Série A do Brasileiro, como também ao título de campeão brasileiro.

Na reta final da Série B, em quatro jogos dentro de casa, contra Paysandu, Ponte Preta, CSA e Juventude, nada menos que 211.241 torcedores pagaram ingresso para ver as partidas - o que mostrou a força da torcida tricolor.

Sócios

Os sócios-torcedores do Leão do Pici passaram a ir mais aos jogos, de tal modo que, contra o Paysandu, 19 mil compareceram à Arena Castelão. "Nós temos uma torcida apaixonada e que se faz presente ao estádio", disse Gigliane. O dirigente informou ainda que de todas as receitas que entram no clube, 23% vêm de sócios-torcedores.

Rogério

O presidente Marcelo Paz está em São Paulo e negocia a permanência do técnico Rogério Ceni. Espera-se que saia a definição ainda no dia de hoje.