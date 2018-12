Fortaleza quer anunciar alguns reforços para elenco 2019 ainda esse mês

A apresentação do elenco do Fortaleza para a pré-temporada de 2019 acontecerá no próximo dia 2 de janeiro, segundo informou o presidente do clube, Marcelo Paz. Até lá, o Leão pretende anunciar os nomes de alguns reforços, que já estão sendo monitorados pelos analistas de sistema do clube.

De forma sigilosa, o técnico Rogério Ceni esteve na capital cearense no dia de ontem, quando se reuniu com o presidente Marcelo Paz e com os diretores da área de futebol, o executivo Sérgio Papellin e com Daniel de Paula Pessoa.

"Ele não está mais em Fortaleza. Nós estivemos reunidos nesse domingo, já traçando o início do planejamento. Foi o primeiro passo relativo ao elenco, tratando de renovações de atletas do grupo, contratações já começando a olhar e a parte estrutural também", informou Marcelo Paz.

Não será surpresa se o técnico Rogério Ceni indicar alguns nomes de atletas jovens promissores que estão atualmente no elenco do São Paulo e que atuaram em 2018.

Como se sabe, o Leão corre o risco de iniciar 2019 sem o seu ataque titular. O atacante Marcinho tem contrato até abril, mas são fortes os rumores de que o Internacional poderá emprestá-lo para outra equipe. A diretoria tricolor não confirma nada. Já o centroavante Gustavo ficará no Corinthians ou será negociado em definitivo. Da linha de frente, só restarão Romarinho e Marlon, que também é meia.

"Sobre jogadores, a gente não vai sinalizar assim: queremos renovar com esse jogador ou aquele, porque isso gera especulação, uma cobrança e uma certa expectativa. Não vamos trabalhar com esse formato", disse o presidente do Tricolor, Marcelo Paz.