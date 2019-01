Fortaleza já teve três grandes artilheiros no intervalo de cinco anos

A atuação e os dois gols que marcou na vitória por 3 a 1 sobre o Náutico, na estreia pela Copa do Nordeste, em Recife, fizeram com que o atacante Júnior Santos chamasse a atenção para um fato: o Fortaleza teve no seu elenco três artilheiros que foram bem no futebol brasileiro nos últimos cinco anos. Os centroavantes Robert, em 2014; Anselmo, em 2016; e Gustavo, em 2018, fizeram muitos gols nos respectivos anos, atuando no Leão.

O atacante Júnior Santos foi um dos melhores em campo diante do Náutico, tendo feito o gol mais rápido de sua carreira, com menos de um minuto.

Embora esteja cedo para projetar situações de artilharia nacional para o jogador de 24 anos, o atacante deixou boa impressão e lembrou os feitos dos seus antecessores de camisa 9 do Leão do Pici.

"Fico muito feliz por estrear pelo Fortaleza. Acho que pude me portar bem dentro de campo. O Rogério foi fundamental para isso, ele deu todos os atalhos para que a gente pudesse fazer uma boa partida, mesmo com pouco tempo de treino", disse Júnior Santos, logo após a partida.

O presidente do clube, Marcelo Paz, comentou essa boa sequência dos centroavantes: "Eu acredito que não seja coincidência, mas sim, fruto de um trabalho do clube; os investimentos que o Tricolor faz com o Departamento de Futebol, análise do mercado. E tem acontecido de trazermos camisas 9 que se destacaram, até mais aqui que em outros clubes", disse ele.

Marcelo, contudo, pediu para que se vá com calma com relação a Júnior Santos: "Não quero jogar sobre ele a expectativa de ser artilheiro do Brasil, mas que ajude o Fortaleza". O diretor Daniel de Paula arremata: "Nós buscamos atacante que se enquadra no perfil do treinador".