Fortaleza goleia Juventude na Arena Castelão em jogo de entrega de Troféu

Encerrando a sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro de 2018 na capital cearense, o Fortaleza goleou o Juventude por 4x1, na tarde desta quinta-feira (15), na Arena Castelão, pela 37ª rodada do campeonato. A torcida tricolor fez uma grande festa, com dois mosaicos, um deles acompanhando uma ola, emocionando os presentes. No final do jogo, o diretor de competições da CBF, Manuel Flores, fez a entrega oficial da Taça de Campeão Brasileiro da Série B de 2018, e 50 medalhas para o clube.

O Leão do Pici teve a iniciativa, buscando abrir o placar, em duas oportunidades, uma com o atacante Marcinho e outra com o zagueiro Ligger, mas não conseguiu. Foi o time gaúcho que começou assustando os tricolores. Aos 8 minutos, o atacante Hugo Sanches aproveitou que a defesa estava jogando em linha e havia falhado, para penetrar e chutar rasteiro, na saída do goleiro Marcelo Böeck. O Verdão gaúcho nem teve tempo de comemorar, pois no minuto seguinte, o volante Felipe chutou de fora da área, o goleiro Douglas Silva deu rebote e Marlon pegou de primeira, chutando forte para empatar a partida: 1x1.

Jogando sem pressão, mas organizado e ofensivo, o Leão chegou ao segundo gol aos 20 minutos. Marcinho lançou Gustavo, que estava adiantado. O centroante avançou e na saída do goleiro Douglas Silva, finalizou e virou para 2x1. O atacante Marcinho saiu de campo aos 24 minutos, queixando-se de uma pancada sofrida no tornozelo esquerdo. Em seu lugar, entrou Romarinho.

Aos 32 minutos, Romarinho lançou Gustavo, que penetrou na área e fuzilou, ampliando para 3x1, atingindo um placar confortável no primeiro tempo.

O segundo tempo não continuou no mesmo ritmo do primeiro e nos primeiros 15 minutos, o jogo seguiu morno, sem grandes emoções. Mesmo assim, o Leão Tricolor mais posse de bola e conseguiu vários escanteios, sem converter em gol. O time Jaconero tentou reagir em dois momentos. No primeiro deles, aos 21 minutos, Hugo Sanches chutou cruzado, rasteiro e o goleiro Marcelo Böeck espalmou para escanteio. Na cobrança, Hugo Sanches cobrou o escanteio fechado e a bola bateu no travessão.

Aos poucos, o técnico Rogério Ceni foi modificando a equipe, para dar chance a mais atacantes. Ederson entrou no lugar de Nenê Bonilha e Rodolfo, autor gol do título, no jogo contra o Avaí, substituiu a Dodô. O Leão martelou muito buscando o quarto gol e Bruno Melo finalizou, mas o goleiro rebateu. Quando se pensava que o placar iria ficar o mesmo do primeiro tempo, Marlon, aos 43 minutos, recebeu bola na direita chutou cruzado no alto, e fechou o placar em 4x1 para o Leão.

Ficha técnica

Fortaleza 4 x 1 Juventude

Série B do Campeonato Brasileiro - 37ª rodada

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Renda: R$ 1.249.237,00

Público total: 57.223 torcedores

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Assistentes: José Reinaldo Nascimento Júnior (DF) e Luciano Benevides de Sousa (DF).

Fortaleza

Marcelo Boeck; Tinga, Diego Jussani, Ligger e Bruno Melo; Felipe, Nenê Bonilha (Ederson), Dodô (Rodolfo); Marlon, Gustavo e Marcinho (Romarinho). Técnico: Rogério Ceni.

Juventude

Douglas Silva; Vidal, Wagner, Neuton e Esquerdinha; Diones, Hugo Sanches, Felipe Matiioni (Felipe Lima) e Leandro Lima (Choco); Douglas Kemmer (Amaral) e Dener. Técnico: Luiz Carlos Winck. Cartões amarelos para Vidal, Neuton e Diones (JUV).