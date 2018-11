Fortaleza goleia Juventude em jogo de entrega de troféu da Série B

No ano do seu centenário, o Fortaleza não poderia ter um ambiente mais propício ao clube: emergiu do calvário da Série C em 2017 e, no ano seguinte, não apenas conseguiu o segundo acesso, como se tornou campeão brasileiro da Série B. Um feito inédito, pois nenhum clube nordestino havia conseguido tal façanha na era de pontos corridos.

A goleada por 4 a 1 sobre o Juventude, na tarde de ontem, na Arena Castelão, coroou o trabalho de todos de tal modo que o Leão chegou à 10ª partida de invencibilidade na Série B do Brasileiro.

Ao erguer o troféu de campeão brasileiro da Série B no final do jogo, o capitão da equipe, o goleiro Marcelo Boeck, sintetizou toda a luta do clube, que padeceu oito anos na Série C, mas que agora reencontra as glórias que sempre caracterizaram a sua história.

O estádio com mais de 57 mil pessoas foi o cenário ideal para que o Leão recebesse o troféu com uma vitória convincente. O técnico Rogério Ceni escolheu a equipe com todos os titulares, para que tivesse mais chances de coroar a festa com um triunfo.

Susto

Mesmo tendo as duas primeiras oportunidades para marcar, uma com Marcinho, que dividiu bola com o goleiro e outra com Ligger, que chutou para uma boa defesa do arqueiro Douglas Silva, o Leão tomou o primeiro gol.

Aos 8 minutos, a defesa tricolor estava jogando em linha e houve um lançamento pelo meio. Hugo Sanches entrou livre e na saída do goleiro Marcelo Boeck, tocou rasteiro e marcou 1 a 0. Não houve tempo para o time jaconero comemorar, pois aos 9 minutos, Felipe chutou de longe, o goleiro deu rebote e Marlon encheu o pé, empatando a partida.

O Leão do Pici continuou com maior posse de bola e chegou ao segundo gol aos 20 minutos. Marcinho lançou Gustavo, que estava um pouco à frente dos zagueiros. O artilheiro do Leão penetrou e chutou virando para 2 a 1. Marcinho havia se contundido e Romarinho entrou no seu lugar. Aos 32 minutos, o passe foi de Romarinho, para Gustavo, que entrou na área e chutou, ampliando para 3 a 1 e fazendo o seu 30º gol no ano.

Segundo tempo

A segunda parte do jogo não começou com o mesmo brilho do primeiro e o jogo seguiu morno. O Juventude assustou com duas chances de Hugo Sanches mas não conseguiu marcar. Quando se pensou que o jogo caminhava para o placar inicial, aos 43 minutos, Marlon tocou por cobertura, do bico esquerdo da área e fechou o placar em 4 a 1.