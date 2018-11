Fortaleza ficará sem grande parte do elenco atual para o ano de 2019

A torcida do Fortaleza será eternamente grata pelos gols do artilheiro Gustavo; gostou da segurança defensiva proporcionada pelos zagueiros da equipe, notadamente os titulares Diego Jussani e Ligger; volantes como Jean Patrick e Nenê Bonilha mostraram ao torcedor como se faz um desarme de jogadas completo, construtivo; o atacante Rodolfo se mostrou eficiente na hora de mandar a bola para as redes e garantir o título de campeão brasileiro para o Leão; o meia Dodô foi o homem da articulação.

Cada jogador deixou a sua marca inapagável com a camisa tricolor em 2018. Entretanto, é bom o torcedor se acostumar, para o caso de muitos ídolos não retornarem no ano de 2019. Isso porque, considerando-se o elenco atual, a minoria tem contrato com o clube até o ano de 2019 ou depois. Levando-se em conta o plantel da Série B de 2018, de 34 jogadores, apenas nove deles têm vínculo até ano o ano que vem.

Quais ficarão?

São os seguintes os atletas com um tempo maior de contrato com o Leão: Marcelo Boeck, Bruno Melo, Felipe, Pablo, Tinga, Wesley, Marlon, Romarinho e Marcinho.

Em termos percentuais, o Tricolor ficará com 26,4% do elenco atual. Vale lembrar que o atacante Vítor Jacaré, que veio do Icasa, tem contrato com o Tricolor até 2019. Ele participou de dois jogos pelo Campeonato Cearense com a camisa do Leão, mas não ficou no grupo da Série B, retornando para o Sub-18.

Há situações bem particulares: no caso do volante Jean Patrick, por exemplo, como o jogador está lesionado na região do púbis e ficou sem jogar na reta final da Série B, é possível que seu contrato seja prorrogado, até a recuperação completa do atleta.

Comandante

O próprio técnico Rogério Ceni, o comandante da campanha vitoriosa na Série B fica sem contrato com o Leão no próximo dia 10 de dezembro.

A diretoria do Leão, de folga no dia de ontem, como todo o elenco, não foi encontrada para comentar essa possibilidade de perder muitos jogadores da campanha atual, em 2019. O presidente Marcelo Paz já havia dito que todo o planejamento da equipe passa pela renovação de contrato do técnico Rogério Ceni e que será ele a apontar com quais jogadores gostaria de contar ou de renovar contrato. O momento ainda é de festa e os dirigentes não planejaram nada para a temporada de 2019.

A próxima partida do Tricolor do Pici, encerrando a Série B, será no dia 23 de novembro, às 18h30 (horário de Fortaleza), contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira.