Fortaleza escolhe paciência em vez de pressa para fechar contratações

Primeiro, o clube anunciou a contratação do lateral-esquerdo Carlinhos; depois, contratou o volante Paulo Roberto, na última terça-feira e nessa quarta, foi a vez de o Fortaleza revelar que contratou o goleiro Felipe Alves, que se destacou no Athletico/PR. E no período da noite, através de suas mídias sociais, anunciou a contratação do atacante Júnior Santos, que atuou na Ponte Preta.

Júnior Santos, de 24 anos, participou de 38 jogos pela Ponte Preta em 2018 e é uma indicação direta do técnico Rogério Ceni. Para quem aguardava contratações em série, o Leão tem sido bastante comedido na reta final de ano.

O goleiro Felipe Alves foi anunciado na tarde de ontem e chega com a experiência de ter se sagrado campeão sul-americano com o Athletico. O atleta de 30 anos também passou pelo Osasco Audax e Oeste e foi indicado pelo técnico Rogério Ceni. O goleiro Felipe Alves tem um característica que Ceni gosta muito: o de saber sair jogando com os pés de sua área.

Renovações

Quando se encerrou a Série B do Campeonato Brasileiro, a qual conquistou o título, o Fortaleza fez apenas três renovações de contrato de atletas do elenco: o volante Derley, o goleiro Max Walef e o atacante Ederson. Convém lembrar que outros atletas campeões já tinham contrato. Com os três reforços já anunciados, o Tricolor tem 14 jogadores no elenco para 2019, até o fechamento dessa edição. Especula-se a vinda do zagueiro Patrick, do Oeste/SP. O Leão quer formar um elenco de no máximo 28 jogadores no ano que vem.